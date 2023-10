Hatoful Boyfriend: Epic Games accusata di non pagare le royalty, verifiche in corso

Hato Moa, lo sviluppatore del simulatore di appuntamenti tra ragazzi piccioni Hatoful Boyfriend, ha accusato apertamente Epic Games di non avergli pagato le royalty per le vendite del suo gioco da quando ha acquisito Mediatonic nel 2021.

Moa ha lanciato l'accusa in un post su X al momento dell'annuncio dei licenziamenti avvenuti in Epic Games, augurando ai coinvolti di trovare un posto migliore in cui lavorare. Lo sviluppatore ammette che Hatoful Boyfriend, che risale al 2014, potrebbe non avere venduto moltissimo dal 2021 a oggi, ma allo stesso tempo esclude che non abbia venduto alcuna copia nel giro di due anni. Per questo ha chiesto chi contattare per riuscire a capire meglio la situazione.