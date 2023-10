Assassin's Creed Mirage, data d'uscita e orario di sblocco ufficiale del gioco

Assassin's Creed Mirage sarà disponibile il 5 ottobre 2023 alle ore 00:00 in Italia , ovvero alla mezzanotte tra domani, 4 ottobre e il 5 ottobre, mentre gli utenti PC dovranno aspettare un'ora in più visto che lo sblocco è previsto per le 1:00 del mattino nello stesso giorno, secondo l'orario CEST dell'Europa Centrale.

Ubisoft ha comunicato, con una pratica mappa, la data d'uscita con orario di sblocco ufficiale previsto per Assassin's Creed Mirage , con i vari riferimenti diversi in base alle aree geografiche in tutto il mondo.

Un ritorno alle origini

Assassin's Creed Mirage è il nuovo capitolo della celebre serie di action adventure di Ubisoft ad ambientazione Fanta-storica, che si presenta come un vero e proprio ritorno alle origini, non solo come ambientazione ma anche come struttura generale.

La storia ci riporta infatti in Medio Oriente, nella Baghdad del IX secolo all'apice dell'oca d'oro islamica, rinverdendo dunque le atmosfere originali della serie, che iniziò proprio da un'ambientazione del genere.

Ambientato venti anni prima degli eventi narrati in Assassin's Creed Valhalla, Mirage presenta la storia di formazione di Basim Ibn Ishaq da ladro di strada fino a combattente per la libertà, il tutto all'interno di un gameplay che sembra riprendere le caratteristiche originali in maniera convincente.

Per saperne di più, vi rimandiamo al nostro recente provato di Assassin's Creed Mirage, con la recensione che ormai è in arrivo.