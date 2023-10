Fortnite, Everywhere e altri inseguono il sogno di Roblox, che però è ancora in perdita

Epic Games da anni sta lavorando per evolvere Fortnite. Se inizialmente il piano era probabilmente solo attirare più utenti possibili e vendere più costumi possibili, pian piano nelle sedi della compagnia ci si sarà resi conto che per crescere in modo serio serviva una nuova direzione (nel frattempo le microtransazioni rimangono, non ci siano dubbi eh).

E che direzione potrebbe mai prendere un gioco come Fortnite? Quella che vuole, in realtà, o in un altro senso tutte, in contemporanea. Per essere un po' più chiari, parliamo della direzione presa da Roblox da tempo, ovvero quello di essere prima di tutto un sandbox nel quale gli utenti possono creare e consumare livelli/mappe/interi giochi, sulla base dei propri gusti e non basandosi unicamente sulla manciata di contenuti realizzati dagli sviluppatori.

Usando i termini di Epic Games, Fortnite vuole diventare un "ecosistema multi-gioco". Ovviamente non è il primo gioco che mira in questa direzione e non sarà l'ultimo. Attualmente in sviluppo vi è Everywhere, nuovo titolo di un ex-capo del team di GTA, che fondamentalmente promette ai propri giocatori di dare loro i strumenti per creare quello che desiderano e godere di tanti mondi diversi all'interno di un solo gioco.

Andando indietro troviamo anche l'ormai abbandonato Dreams, uno dei primissimi progetti live-service di PlayStation realizzato da Media Molecule, che sin dai tempi di PS3 mirava a dare ai giocatori il controllo degli strumenti di sviluppo con Little Big Planet.

Nulla di troppo strano, visto che chiaramente si tratta di un trend che prosegue da tempo. C'è però un dettaglio che forse noi giocatori dovremmo notare.