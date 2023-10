Tainted Grail: The Fall of Avalon, periodo d'uscita su PS5 e Xbox Series X|S annunciato

Il team Awaken Realms ha annunciato il periodo d'uscita previsto per Tainted Grail: The Fall of Avalon su PS5 e Xbox Series X|S, che è stato piazzato per il quarto trimestre del 2024, dunque manca ancora parecchio tempo prima di poterlo vedere.

Nel frattempo, il gioco prosegue il suo percorso di evoluzione all'interno dell'early access su PC. Tainted Grail: The Fall of Avalon è infatti uscito lo scorso marzo su Steam in accesso anticipato e si aggiorna oggi con l'update 0.6 che introduce diverse novità all'action RPG open world.

Intitolato "Judgment of the Excalibur", l'update 0.6 introduce nuove quest e vari contenuti, oltre ad evolvere l'impianto tecnico del gioco, come possiamo vedere anche nel trailer di lancio del nuovo aggiornamento.

La storia ripercorre alcuni elementi del ciclo arturiano in chiave dark fantasy, con degli spunti alquanto originali e interessanti.