TikTok sta facendo dei test per una versione a pagamento dell'app senza pubblicità

Come molte piattaforme social network, TikTok include le pubblicità. Si tratta di una noia per molti, ma sta per arrivare una "soluzione": un abbonamento per eliminarle.

Secondo quanto riportato da Android Authority e confermato da TechCrunch, TikTok sta testando un abbonamento mensile senza pubblicità. Al costo di 4,99 dollari, l'abbonamento consente di scorrere all'infinito nella piattaforma di video senza la comparsa di annunci pubblicitari. Tuttavia, il test è disponibile solo in un unico mercato di lingua inglese al di fuori degli Stati Uniti, e la società madre di TikTok, ByteDance, non ha chiarito quale sia e se i test arriveranno anche in altre nazioni o in tutto il mondo.

ByteDance non nemmeno ha chiarito se il piano di abbonamento senza pubblicità riguardi solo gli annunci distribuiti da TikTok o se includa anche gli annunci pubblicati dagli influencer che utilizzano la piattaforma. È però credibile che questi ultimi non vengano bloccati, visto che in tal caso gli introiti vanno direttamente ai creatori dei video.