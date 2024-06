Hidetaka Miyazaki di FromSoftware è diventato famoso e ora deve stare attento a cosa fa in pubblico

Hidetaka Miyazaki è famoso tra i videogiocatori. Potrebbe sembrare una affermazione ovvia, ma in realtà spesso gli autori dei giochi rimangono nascosti dietro gli schermi e di alcuni nemmeno ricordiamo il volto, anche se hanno contribuito a moltissimi videogiochi di qualità e di successo. Si tratta però di una fama tutto sommato recente, visto che nei primi anni dei suoi soulslike non era un nome poi così noto. Elden Ring però lo ha consacrato definitivamente a un pubblico molto ampio (25 milioni di giocatori solo per questo gioco).

Le parole di Miyazaki sulla fama ottenuta

Ha detto Miyazaki: "Per quanto riguarda il modo in cui la mia visione del mondo e il mio mondo sono cambiati, credo sia giusto dire che vengo riconosciuto molto più spesso di prima quando sono in giro", ha detto. "Soprattutto dalle persone che vengono da oltreoceano. Si avvicinano e mi salutano. Mi dà questa sensazione che prima non avevo, di persone che si divertono e giocano a questi giochi. E inoltre mi fa comportare al meglio, quando so che la gente sa chi sono".

In un'intervista a CNET, Miyazaki ha dichiarato: "So molto bene cosa significa non essere notati o non avere nessuno che ti presta attenzione, quindi questa possibilità di essere notati a 180 gradi, so quanto valore c'è innatamente", ha detto. "Quindi, naturalmente, questo mi rende davvero felice che noi, come azienda e come team, abbiamo raggiunto questo livello di successo e di celebrità".

Nell'intervista ha poi anche riportato l'argomento a FromSoftware e agli sviluppatori che hanno creato Elden Ring insieme a lui. "Credo che più di ogni altra cosa mi abbia mostrato di cosa sono capaci le persone di questa azienda. Quando ci siamo proposti di creare un gioco di tale portata e scala, siamo stati davvero all'altezza della sfida. Ovviamente non faccio queste cose da solo. Ho molti collaboratori che sono cresciuti e si sono sviluppati con il gioco e sono eternamente grato a loro. Per quanto riguarda lo staff e i direttori che hanno prodotto, ora andranno a creare cose nuove e migliori. Personalmente, non vedo l'ora di vedere cosa ci riserverà FromSoftware. Credo che Elden Ring sia stato un grande passo avanti per raggiungere questo obiettivo".

Miyazaki ha svelato anche quali sono i suoi giochi di FromSoftware preferiti.