Manor Lords, con l'offerta di Instant Gaming lo paghi quasi la metà

Manor Lords è disponibile in offerta su Instant Gaming all' incredibile prezzo di soli 25.94 euro (20€ + IVA) . Ricordiamo che si tratta della versione Steam del gioco , motivo per il quale è necessario scaricare l'apposito client per il corretto avvio del gioco.

le caratteristiche salienti di Manor Lords

All'interno di Manor Lords avrai la possibilità di far crescere il tuo villaggio a tua completa discrezione e gusto. Potrai in questo caso gestire le tue risorse a disposizione, le catene di produzione e tanto altro, fino ad arrivare ad espandere le tue terre.

La costruzione della città è davvero curata nei più piccoli dettagli, offrendoti la massima libertà sia per il posizionamento che per la rotazione di qualsiasi abitazione al suo interno, e dando così vita a un vero e proprio villaggio medievale.

La costruzione del villaggio in Manor Lords

Potrai per esempio partire da un mercato centrale, per poi espanderti in un secondo momento e costruire i distretti residenziali e commerciali, vero e proprio cuore pulsante del villaggio. In corrispondenza delle case più grandi potrai inoltre costruire delle estensioni, che serviranno a generare divere risorse utili per il tuo sostentamento.