Amazon Luna amplia la propria libreria con i giochi di GOG: Baldur's Gate 3, Stardew Valley e tanti altri

Amazon Luna ha annunciato oggi delle importanti novità per il servizio di streaming videoludico del colosso dell'e-commerce, a partire dall'ampliamento della libreria di giochi disponibili grazie all'apertura verso GOG, che consente di accedere a titoli come Baldur's Gate 3, Stardew Valley e tanti altri.

La collaborazione con GOG consente ad Amazon Luna di ottenere altri 40 giochi nella propria libreria, tra i quali si trovano anche grandi successi come Baldur's Gate 3, Stardew Valley, Hollow Knight e Cuphead, ora acquistabili e giocabili anche attraverso il servizio di Amazon.

Gli abbonati a Luna+ e i membri Amazon Prime possono acquistare e giocare a giochi selezionati dello store di GOG su qualsiasi dispositivo compatibile con Luna, inclusi Fire TV, Fire Tablets, smart TV Samsung e LG selezionate, dispositivi mobili iOS e Android, e dispositivi desktop (PC, MacBook, Chromebook).