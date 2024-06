L'aggiornamento di Stellar Blade ha rotto una modalità grafica, ma Shift Up ci sta lavorando con Sony

Come vi abbiamo segnalato, Shift Up ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento per Stellar Blade , il suo gioco d'azione in terza persona esclusivo per PS5. Si tratta di una classica patch che corregge alcuni problemi e aggiunge un altro paio di costumi, per fare felici i fan che amano vestire la protagonista in modo sempre diverso.

La conferma del team di Stellar Blade sul problema grafico

Tramite Twitter, un utente ha segnalato quanto stava accadendo con le seguenti parole: "Dopo l'aggiornamento, le immagini in modalità Bilanciata sono sfocate. Ho dovuto cambiare le impostazioni del display in modalità Prestazioni per eliminarlo, ma la modalità Bilanciata e la modalità Risoluzione sono diventate davvero sfocate, soprattutto quando si è nel menu per cambiare i costumi di Eve."

Pare che non si tratti di un problema capitato solo a tale utente, perché Shift Up afferma di esserne a conoscenza: "Grazie per la segnalazione. Siamo a conoscenza di questo problema e stiamo lavorando con SIE per risolverlo rapidamente. Vi preghiamo di essere pazienti!"

Dovremo probabilmente aspettare che il team di sviluppo risolva la cosa. Il fatto che la compagnia stia lavorando con Sony Interactive Entertainment potrebbe essere anche un segnale che il problema non è unicamente del gioco, ma del modo in cui interagisce con PS5. Oppure semplicemente è una normale dichiarazione del team, che ha un ufficiale supporto da parte di Sony per tutta l'area tecnica.

