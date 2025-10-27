18

I primi tre Battle Arena Toshinden torneranno su piattaforme moderne

27/10/2025
L'editore Edia ha annunciato di aver siglato un accordo con Takara Tomy per riportare Battle Arena Toshinden, Battle Arena Toshinden 2 e Battle Arena Toshinden 3 su piattaforme moderne, segnando il ritorno di una trilogia che ha lasciato il segno nella storia dei picchiaduro 3D.

Secondo i primi dettagli, i primi tre capitoli della serie, che proprio quest'anno celebra il suo trentesimo anniversario, verranno pubblicati tra gli anni fiscali 2026 e 2027. Per il momento non si è parlato di piattaforme specifiche, ma Edia ha dichiarato di voler sfruttare la propria esperienza nel riadattare e commercializzare giochi retrò, con l'intento di offrire "più che delle semplici conversioni", lasciando intendere la possibile presenza di contenuti extra o miglioramenti grafici.

Il ritorno di una serie classica

Il primo Battle Arena Toshinden uscì su PS1 in Giappone nel gennaio 1995, seguito dal secondo e terzo capitolo rispettivamente nel 1996 e 1997. I primi due furono pubblicati anche su Sega Saturn. Un quarto episodio arrivò nel 1999, ma non riscosse successo, lasciando la serie in sospeso per oltre due decenni.

Battle Arena Toshinen G
All'epoca, Battle Arena Toshinden fu uno dei primi picchiaduro 3D e venne promosso da Sony come "Saturn killer", in risposta a Virtua Fighter. In effetti, per l'epoca, il gameplay era spettacolare ma acerbo, tra movimenti liberi, arene tridimensionali, personaggi armati, e un sistema di schivate laterali che anticipava meccaniche poi perfezionate dai picchiaduro arrivati successivamente.

Il ritorno della serie, anche solo sotto forma di semplici riedizioni, farà sicuramente felici i fan storici. E chissà, potrebbe persino aprire la strada a nuovi progetti in futuro.

