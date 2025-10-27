I primi tre Battle Arena Toshinden torneranno su piattaforme moderne

L'editore Edia ha annunciato di aver siglato un accordo con Takara Tomy per riportare Battle Arena Toshinden, Battle Arena Toshinden 2 e Battle Arena Toshinden 3 su piattaforme moderne, segnando il ritorno di una trilogia che ha lasciato il segno nella storia dei picchiaduro 3D.

Secondo i primi dettagli, i primi tre capitoli della serie, che proprio quest'anno celebra il suo trentesimo anniversario, verranno pubblicati tra gli anni fiscali 2026 e 2027. Per il momento non si è parlato di piattaforme specifiche, ma Edia ha dichiarato di voler sfruttare la propria esperienza nel riadattare e commercializzare giochi retrò, con l'intento di offrire "più che delle semplici conversioni", lasciando intendere la possibile presenza di contenuti extra o miglioramenti grafici.