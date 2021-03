ID@Xbox, Hunted Space e l'UltraPop Festival nella MEGA puntata de Il Cortocircuito

La puntata di oggi de Il Cortocircuito sarà davvero speciale, oltre che lunghissima. A partire dalle 15 saremo in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it con oltre tre ore di chiacchiere, commenti e, ovviamente, un po' di sana follia. Partiremo parlando dell'UltraPop Festival 2021 che si è appena concluso e proseguiremo parlando di Haunted Space, il simulatore spaziale che è stato presentato ieri sera all'interno del Future Games Show. Come ciliegina sulla torta seguiremo in diretta l'ID@Xbox, lo show programmato da Microsoft per oggi. Andremo avanti fino alle 18 inoltrate!

Al timone ci saranno, come sempre, Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani che porteranno, come sempre, buonumore e follia in tutto quello che diranno e faranno. Oltre all'UltraPop e all'ID@Xbox, infatti, avremo il piacere di ospitare Ivan Venturi, il game director di Haunted Space, il simulatore spaziale per PC, PS5 e Xbox Series X|S che è stato presentato ieri sera all'interno del Future Games Show.