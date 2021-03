Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2: PS5 e Xbox Series X a 120 fps, ma risoluzioni diverse

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 sta per arrivare su PS5 e Xbox Series X|S con una versione next gen apposita, che a quanto pare introduce anche una modalità 120 fps la quale si presenta però a risoluzioni diverse sulle due console.

Secondo quanto riferito da Vicarious Visions attraverso l'account Twitter ufficiale del gioco, Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 avrà risoluzione maggiore su Xbox Series X rispetto a PS5 nella modalità in questione, sebbene non ci siano menzioni particolari, per quanto riguarda questo caso specifico, a Xbox Series S.

Sia per quanto riguarda Xbox Series X che PS5 si parla di risoluzione 4K nativa a 60 fps, con progressione cross-gen, dunque con la possibilità di trasferire salvataggi dalla versione attuale a quella appositamente per le piattaforme next gen. Tuttavia, la modalità 120 frame al secondo viene visualizzata a 1440p su Xbox Series X e a 1080p su PS5, a quanto pare.

Tra le altre caratteristiche, entrambe le versioni hanno l'audio 3D mentre specificamente dedicato alla versione PS5 è il supporto per il feedback aptico e i grilletti adattivi del DualSense. È da notare, peraltro, che anche Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 non consente l'upgrade gratuito dalla versione PS4 e Xbox One alla next gen, con un ulteriore cavillo: la versione fisica per Xbox One non consente nemmeno l'upgrade "facilitato" come accade alle altre versioni, compresa quella Xbox One in digitale.

Come successo per altri giochi Activision, ad esempio Call of Duty: Black Ops Cold War, il publisher non consente l'upgrade gratuito ma c'è una sorta di facilitazione a prezzo ridotto per chi possiede già la versione PS4 o Xbox One. La stessa cosa non si applica però agli acquirenti di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 su disco per Xbox One.

Di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 abbiamo visto il teaser che anticipa l'arrivo su Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S, potete ricavare maggiori informazioni sul gioco current gen leggendo la recensione di Francesco Serino al riguardo.