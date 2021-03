S.T.A.L.K.E.R. 2, il video diario su personaggi e armi anticipa l'Xbox Indie Showcase

S.T.A.L.K.E.R. 2 si mostra in anticipo rispetto all'Xbox Indie Showcase previsto per oggi pomeriggio, come d'altra parte avevamo già saputo da GSC Game World, con un video diario degli sviluppatori che mostra qualcosa sullo stato dei lavori e in particolare sulla costruzione dei personaggi e delle armi.

Si tratta davvero solo di un accenno di S.T.A.L.K.E.R. 2 che non contiene praticamente nulla del gameplay, ma è interessante per tutti coloro che stanno aspettando da tanto tempo il nuovo capitolo del particolare FPS-RPG ad ambientazione post-apocalittica.

In un video di oltre 6 minuti, Zakhar Bocharov di GSC Game World ci illustra qualcosa dello sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2, in occasione anche del 14esimo anniversario del primo capitolo che è coinciso con il 23 marzo 2021. Il team aveva già chiarito cosa avrebbe mostrato in occasione dell'Xbox Indie Showcase di oggi, ovvero che non ci sarebbe stato un nuovo video di gameplay, tuttavia qualche scorcio del gioco è comunque visibile in questo video diario.

In particolare, vediamo i modelli poligonali per alcuni personaggi, ovvero combattenti standard per le due fazioni avverse dei Duty e dei Freedom, i quali hanno visioni opposte sulla gestione della Zona e per questo si scontrano costantemente. I modelli appaiono decisamente particolareggiati nel classico stile della serie, ovvero con un misto di elementi futuristici ma soprattutto "vintage", sia per quanto riguarda l'equipaggiamento che le armi.

Anche le armi vengono mostrate più nel dettaglio, facendo pensare a una certa varietà di soluzioni di fuoco e personalizzazioni possibili per ogni tipologia. Infine, una menzione particolare va fatta per la realizzazione dei volti: come visibile nella parte finale del video, GDC Game World ha elaborato in maniera molto accurata l'aspetto dei personaggi, consentendo ai giocatori addirittura di modificarne i denti con un menù apposito.

Di S.T.A.L.K.E.R. 2 abbiamo visto il primo trailer del gameplay alla fine dell'anno scorso, mentre di recente sono emersi nuovi dettagli su Zona, single player e mod su Xbox Series X|S. Ricordiamo che il gioco in questione è esclusiva PC e Xbox Series X|S, dal day one su Xbox Game Pass.