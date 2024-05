Kabosu, il cane del meme "Doge" diventato un'icona, è morto

"Se n'è andata pacificamente e senza soffrire, addormentandosi mentre la accarezzavo. Grazie a tutti per aver amato Kabosu in questi anni, sono certa che fosse la cagna più felice del mondo. Questo mi rende anche la padrona più soddisfatta del mondo, vorrei esprimere il mio apprezzamento a tutti coloro che ci hanno dimostrato tutto questo affetto".

"A tutti coloro che amavano Kabosu, comunichiamo che nella mattina del 24 maggio, ha infine attraverso il ponte di arcobaleno ", si legge in un messaggio pubblicato sui social da Astuto Sato, la padrona del cane in questione. "Grazie a tutti per tutto il supporto che avete dimostrato nel corso degli anni".

Un grande successo non intenzionale

Il messaggio di addio a Kabosu

La storia in questione è iniziata nel 2008 quando Sato, un'insegnante giapponese, ha adottato Kabosu da un rifugio per animali in cui era stata lasciata. La celebrità è arrivata nel 2010, quando varie foto di Kabosu sono state pubblicate sul blog personale di Sato, tra le quali quelle diventate celebri in cui il cane, uno Shiba Inu, assumeva delle espressioni quasi "umane", con mezzi sorrisi o sguardi di notevole espressività.

Questo ha portato alla creazione del meme del "doge", derivante dal volontario errore nello spelling della parola in inglese, anche questo un elemento praticamente costante nel mito di Kabosu. La consacrazione è arrivata poi con la scelta del muso del cane in questione per la criptovaluta Dogecoin, spinta anche dalle esternazioni di Elon Musk al riguardo.

Nel dicembre 2022, Sato aveva riferito che Kabosu era malata in maniera piuttosto grave, e questa malattia l'ha portata poi alla morte nel giro di un anno e mezzo, ma il suo mito è destinato a rimanere intatto.