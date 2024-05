Razer Edge con Kishi V2 Pro è al prezzo minimo storico con l'offerta di Amazon

Il Razer Edge con Kishi V2 Pro è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 499.99€.

Una console mobile per giochi PC, Xbox e cloud

La piattaforma da gioco mobile supporta vari tipi di giochi

Razer Edge con Kishi V2 Pro monta una CPU Kryo da 3 GHz nel chip Snapdragon G3x. Dispone poi di pulsanti microswitch, trigger analogici, macro programmabili e aptica Razer HyperSense.

Lo schermo è un touchscreen AMOLED FHD+ da 6,8 pollici a 144 Hz, che assicura la massima fluidità anche per giocare in competitivo. Supporta giochi Android, PC, Xbox e Cloud, in quanto permette di gicoare con Google Play o fare lo streaming dei giochi per PC e Xbox da casa o tramite cloud.

Con Razer Nexus si ottiene una dashboard per organizzare ed eseguire tutti i propri giochi, esplorate le raccomandazioni, catturate immagini e video o fare dirette livestreaming.