MultiVersus: come Warner lancia la sfida a Super Smash Bros

Il 26 luglio del 2022 ha avuto inizio la beta aperta di MultiVersus, platform fighter di casa WB Interactive Entertainment che portava sullo stesso palcoscenico personaggi del calibro di Bugs Bunny, Taz, Rick e Morty, il Gigante di Ferro, addirittura Arya Stark da Il Trono di Spade e una coppia di leggende intramontabili come Tom & Jerry. L'apertura dei server generò un'immensa esplosione nella comunità degli appassionati, portando l'esperienza a occupare le prime posizioni dei titoli più giocati su Steam. Poi, dopo un lento declino della base installata, chiuse i battenti il 25 giugno del 2023, rimandando l'appuntamento alla data della pubblicazione finale: in occasione del lancio ufficiale di MultiVersus abbiamo intervistato Daniel Kraft , design director del videogioco che sfida la supremazia di Super Smash Bros.

Da quando Masahiro Sakurai ha gettato i semi di Super Smash Bros attraverso la sua HAL Laboratories, il potenziale dei cosiddetti "platform fighter" ha aleggiato come uno spettro nel mondo dei videogiochi: se da una parte la particolare formula di gioco ha dimostrato fin da subito il potenziale tipico del blockbuster, dall'altra la Grande N poteva contare su un roster di personaggi pressoché impareggiabile, rendendo l'idea stessa di attaccare il suo dominio una sorta di miraggio irraggiungibile. Poi, all'improvviso, Warner Bros si è resa conto di ospitare sotto il suo gigantesco ombrello una quantità di IP fuori dall'ordinario, abbastanza per tentare l'impresa impossibile.

L'anno sabbatico di MultiVersus

Wonder Woman in Multiversus

Un anno fa venivano chiusi all'improvviso i server beta di MultiVersus, un evento che molti appassionati non si aspettavano. Che cos'è successo durante l'ultimo anno? A cosa avete lavorato?

Abbiamo lavorato molto duramente a una serie di aggiornamenti maggiori per la struttura di MultiVersus. Abbiamo completamente ricostruito da zero il gioco in Unreal Engine 5, dedicando maggior parte dell'attenzione all'implementazione di un netcode che fosse più solido possibile. Diciamo che quasi tutte le modifiche sono state progettate da zero per accomodare il sistema di rollback che abbiamo realizzato su misura, e siamo molto orgogliosi del risultato che abbiamo raggiunto, siamo convinti che possa migliorare enormemente l'esperienza dei giocatori. La speranza è che possano giocare assieme ai propri amici sentendosi come se fossero seduti proprio accanto a loro sullo stesso divano.

L'implementazione di un buon rollback netcode sembra ormai imprescindibile per i picchiaduro che vogliono rimanere rilevanti nel tempo. Vorresti spiegare meglio come funziona il vostro?

Il rollback netcode è una funzionalità a dir poco essenziale nell'era dei videogiochi in cui ci troviamo al momento. Abbiamo impiegato molte risorse e ingegneri straordinari per riuscire a realizzarlo come lo desideravamo. L'obiettivo principale è l'annullamento della percezione degli spike di lag, in modo da consentire di giocare senza intoppi anche se in concreto è presente un ritardo. Mettiamo caso che un giocatore abbia un ping molto elevato: non vogliamo che quel ping vada a inficiare l'esperienza di ambedue i giocatori, quindi il rollback netcode serve a renderla fluida per entrambi i combattenti, al fine di avvicinare più possibile il gioco alla variante in locale. In tutti i picchiaduro ogni istante è fondamentale, a ben vedere i singoli frame sono fondamentali, per questo il rollback netcode è diventato così preponderante. Ma si tratta di un'impresa monumentale, noi abbiamo dovuto ricostruire tutti i personaggi praticamente da zero, tuttavia siamo certi che ne sia valsa la pena.

Il piano è durare anni grazie alla forma del gioco come servizio, quella che Smash Bros ha evitato fin adesso

Titoli come Super Smash Bros stanno perdendo molto del loro momentum. Quali sono i vostri progetti per mantenere Multiversus rilevante nel corso dei prossimi anni?

Abbiamo già preparato una serie di Stagioni che definirei fantastiche. Fin da subito arriveranno nuovi personaggi come Joker, Jason Voorhees e l'Agente Smith, ma la cosa importante è l'introduzione della modalità PvE che puntiamo a mantenere sempre aggiornata. La nostra strategia è quella di portare un flusso costante di contenuti dedicando particolare attenzione a personaggi mai visti; ora che abbiamo una fanbase piuttosto grande l'obiettivo principale è quello di ascoltare i giocatori, costruire il roster di personaggi migliore possibile e non smettere mai di aggiornare MultiVersus. Credo che la freschezza e una comunicazione diretta con i giocatori siano gli ingredienti fondamentali per il successo dei platform fighter.

Pensi che sia diventato inevitabile per giochi di questo genere adottare il modello del gioco come servizio?

Sì. Penso che già solo la possibilità di patchare il gioco e mantenerlo costantemente aggiornato sia ormai divenuta essenziale, fornisce un grande aiuto. Le patch consentono di realizzare un META in continua evoluzione, e questo accadeva spesso anche in titoli basati su modelli diversi, ma è importante poter affrontare direttamente le esperienze negative dei giocatori, oltre ovviamente a correggere i bug del caso. Come dicevo prima è obbligatorio mantenere il gioco fresco, aggiungere novità, introdurre modi inediti di interagire con MultiVersus, magari attraverso delle modalità inedite, oppure con dei minigiochi che si affiancano ai nuovi personaggi. Pensiamo sia proprio il punto di forza di MultiVersus, e il fatto di adottare una formula free-to-play ci consentirà di finanziare sia l'introduzione di nuove dinamiche sia il miglioramento complessivo dell'esperienza.