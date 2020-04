Il Cortocircuito arriva prima! Dalle 14 si discute di PS5 e XSX, Game Pass e Crysis

Il Cortocircuito arriva eccezionalmente prima! A partire dalle 14:00 di oggi 24 aprile 2020, ovviamente sul canale Twitch di Multiplayer.it, si discuterà di PS5 e Xbox Series X, di Game Pass e di Crysis. Come se questi argomenti non fossero sufficienti per una puntata coi fiocchi, Pierpaolo darà tanto spazio alle domande, mentre Alessio e Francesco forniranno la consueta dose di follia alla trasmissione. Non mancate!

Come abbiamo detto gli argomenti di oggi sono tre e sono belli calienti (tranne, forse, Crysis, definito morto che cammina, quindi è un po' freddino...):