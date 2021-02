Il Cortocircuito: dalle 16 parleremo degli acquisti di Sony e Microsoft e di gaming in streaming

Come sempre durante Il Cortocircuito parleremo degli argomenti più caldi della settimana in compagnia di ospiti speciali. L'appuntamento con Francesco, Alessio e Pierpaolo è, come di consueto, alle 16 sul nostro canale di Twitch dove parleranno, col solito mix di follia e buon umore, un po' di tutto. Saranno comunque due gli argomenti principali della trasmissione:

Programma del Cortocircuito del 5 febbraio 2021

Sony e Microsoft - Una battaglia a colpi di acquisizioni e sell in - Nella prima parte della trasmissione commenteremo gli ultimi risultati di vendita e discuteremo sulle possibili acquisizioni di Microsoft in Giappone e di Sony in tutto il mondo e lo faremo in compagnia con uno degli "insider" più discussi dell'intera industria, ovvero Roberto Serranò.

Google Stadia - È davvero l'inizio della fine del cloud gaming? - Nella seconda parte de Il Cortocircuito parleremo delle dichiarazioni recenti in merito a Google Stadia e faremo il punto della situazione anche su Amazon Luna, provando a capire cosa si nasconda dietro le parole dei due colossi della tecnologia.

Come sempre, non c'è Il Cortocircuito senza i vostri commenti. Per questo motivo vi esortiamo ad usare la chat di Twitch, i commenti sotto questa notizia o il gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it per farci sapere come la pensate. In questo gruppo troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare una volta terminata la trasmissione. Durante il Cortocircuito, infatti, Telegram servirà per registrare i vocali che poi faremo sentire durante la live.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

