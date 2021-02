Apple, accessori e auricolari in arrivo nel 2021

Il 2020 ci ha lasciato con un'intera gamma di nuovi dispositivi Apple. L'azienda di Cupertino ha lanciato sul mercato sia gli iPhone 12 con il supporto alla rete 5G, che i nuovi Mac con chip M1, passando per il rinnovato iPad Air, l'Apple Watch Serie 6 e l'interessante speaker HomePod Mini. In questo 2021 ci aspettiamo di vedere numerosi altri accessori dedicati proprio a questi dispositivi, che andrebbero ad espandere l'ecosistema Apple. Oggi vogliamo darvi qualche piccolo assaggio su questi dispositivi, anticipandovi quanto sappiamo sulle loro possibili caratteristiche tecniche. Tra questi menzioneremo i nuovi auricolari AirPods e AirPods Pro, insieme ai tanto vociferati AirTags. Infine, forse ci sarà spazio anche per una nuova versione dell'HomePod, sperando che questa volta raggiunga finalmente il nostro paese.

AirPods 3 Sono trascorsi ormai due anni dall'ultima rivisitazione degli auricolari AirPods. La seconda versione uscita all'inizio del 2019 ha introdotto la funzione "Hey Siri", la ricarica wireless per il loro guscio ed il nuovo chip H1. Sostanzialmente però il design, la qualità audio e le funzioni sono rimaste invariate rispetto al primo modello uscito nel lontano 2016. Secondo il famoso analista Ming-Chi Kuo, famoso per aver anticipato le caratteristiche della maggior parte degli ultimi dispositivi Apple, i nuovi auricolari AirPods 3 avranno un design completamente nuovo. Apple prenderà spunto dalla forma degli AirPods Pro, quindi degli auricolari in-ear con un design più piccolo e compatto. L'obiettivo sarà quello di modernizzare il loro aspetto e garantire un maggiore confort grazie ai gommini in-ear intercambiabili. Probabilmente al loro interno troveremo il nuovo chip H2, che garantirà consumi minori, una qualità audio superiore ed in generale un miglioramento dell'autonomia. Forse ci sarà spazio per implementare anche la recente funzione audio spaziale, per il momento un'esclusiva degli AirPods Pro e AirPods Max. Non vedremo invece la riduzione attiva del rumore e la modalità trasparenza, che rimarranno un'esclusiva del modello Pro. Riducendo le dimensioni degli auricolari, pure quelle del case dovrebbero diminuire. Il guscio inoltre potrebbe supportare la ricarica wireless con MagSafe (il supporto c'è già sui vecchi modelli, ma non si attaccano magneticamente alla basetta). Il prezzo di questo prodotto si aggirerà con ogni probabilità attorno ai 199 dollari, leggermente inferiore a quello degli AirPods Pro.

AirPods Pro 2 Apple starebbe puntando a rinnovare completamente il design degli auricolari top di gamma, prendendo spunto dai suoi diretti concorrenti. Proprio come i recenti Galaxy Buds Pro, gli AirPods Pro 2 potrebbero avere una forma più compatta, senza l'ormai classica estensione che fuoriesce dal nostro orecchio. Secondo le recenti voci di corridoio, Apple starebbe riscontrando qualche difficoltà con questo nuovo design, sopratutto per l'implementazione della riduzione attiva del rumore e nella loro autonomia. Non è dunque garantito un cambiamento radicale di questo tipo. Quello che ci aspettiamo invece è una batteria di durata maggiore, il chip H2 per il miglioramento della qualità audio ed un'evoluzione della riduzione del rumore e modalità trasparenza per garantire un isolamento superiore durante l'ascolto. Anche in questo caso il case supporterà con ogni probabilità la ricarica wireless con MagSafe e la sua forma potrebbe essere più compatta. Il prezzo di questi auricolari dovrebbe aggirarsi a quello del modello corrente, quindi attorno ai 279€.