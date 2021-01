Samsung Unpacked 2021: svelati i nuovi Galaxy S21 5G e gli auricolari Galaxy Buds Pro

In occasione del Consumer Electronics Show 2021, l'azienda sudcoreana ha rinnovato la propria linea di dispositivi Galaxy. Durante l'evento Samsung Unpacked 2021 sono stati infatti svelati tre prodotti veramente interessanti, dei quali si parlerà molto in questo 2021. Stiamo chiaramente parlando dei nuovi Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G, senza trascurare l'ultra top di gamma Galaxy 21 Ultra 5G. C'è stato spazio anche per degli auricolari Galaxy Buds Pro, che puntano alla massima fedeltà dell'audio in un design elegante e compatto. Insomma, un evento ricco di novità ed annunci interessanti, che non vediamo l'ora di ricapitolare in questo nostro articolo dedicato.

Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G

Dopo essere stati ampiamente anticipati da numerose voci di corridoio, i nuovi Samsung Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G hanno fatto il loro debutto durante l'evento Samsung Unpacked. Da oltre dieci anni, la famiglia Galaxy S offre esperienze premium e innovative a tutte le persone che fanno affidamento sul proprio dispositivo mobile per esprimersi, connettersi e divertirsi. La nuova serie Galaxy S21 capitalizza questa esperienza per rendere ogni giorno straordinario, grazie a tecnologie all'avanguardia, disponibili in diversi modelli che rispondono a ogni esigenza. Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G rappresentano la soluzione ideale per chi cerca un'esperienza mobile premium, con capacità fotografiche di livello professionale e performance avanzate, in diverse fasce di prezzo.

Con uno stile completamente rinnovato, Samsung Galaxy S21 è stato progettato per distinguersi. Galaxy S21 5G è pensato per chi desidera un design sottile e un display compatto da 6,2", mentre Galaxy S21+ 5G, con il suo display più ampio da 6,7" e una batteria più capiente, è perfetto per gli amanti del gaming e del binge-watching. La serie Galaxy S21 introduce un nuovo, iconico alloggiamento per il comparto fotografico, che si fonde senza soluzione di continuità con la cornice metallica del dispositivo, dando vita a un design elegante e suggestivo. Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G sono disponibili in un'ampia gamma di colorazioni, incluso il nuovo colore Phantom Violet, e vantano una finitura opaca che li rende ancora più eleganti. Il nuovo Galaxy S21 presenta un display intelligente Infinity-O Dynamic AMOLED 2X con refresh rate adattivo da 120 Hz per una migliore qualità di visione e scorrimento e una risoluzione di 2400x1080. Lo schermo modifica automaticamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto visualizzato limitando il consumo di batteria. Inoltre, per aiutare a ridurre l'affaticamento oculare, il nuovo sistema di protezione degli occhi adatta la luce blu a seconda dell'orario e del contenuto visualizzato.

Galaxy S21 capitalizza l'esperienza in ambito fotografico di Samsung offrendo miglioramenti di livello professionale e innovazioni per i video che permetteranno agli utenti con ogni livello di abilità di catturare immagini perfette. Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G sono i dispositivi ideali per immortalare ogni aspetto della vita quotidiana: dal primo incontro del proprio animale domestico con uno specchio agli scherzi con gli amici, fino al prossimo viaggio intercontinentale. Sarà sufficiente inquadrare, scattare e lasciare che Galaxy S21 si occupi di tutto il resto. La funzione "Fermo Immagine 8K" permette di ottenere immagini nitide dai video in 8K, mentre "Super Stabilizzatore" garantisce la massima fluidità dei video a 60 FPS indipendentemente dalla velocità o dalle condizioni di ripresa. Con la nuova funzionalità "Vista da Regista", invece, è possibile cambiare facilmente inquadratura mentre si sta registrando, visualizzando in anteprima le diverse angolazioni offerte dalle fotocamere posteriori. Abbinando lo smartphone con le nuove Galaxy Buds Pro, sarà, inoltre, possibile registrare allo stesso tempo i suoni ambientali e la propria voce. Infine c'è la celebre funzionalità "Scatto Singolo", che grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale permette di ottenere contemporaneamente un'ampia gamma di immagini e video, è stata ulteriormente migliorata con nuove impostazioni di livello professionale come "Video in Evidenza" e "Slow-Mo Dinamico".

La tripla fotocamera (ultra-wide da 12 MP, grandangolo da 12 MP e teleobiettivo da 64 MP) con IA integrata di Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G è progettata per i momenti in cui si desidera fare scatti più ricercati e avere maggior controllo creativo. Il sistema di lenti professionali è in grado di analizzare e adattarsi automaticamente alla scena per garantire il miglior scatto possibile in ogni ambiente. In "Modalità Ritratto", disponibile anche per i selfie (fotocamera frontale da 10 MP), la fotocamera sfrutta un'analisi 3D avanzata per distinguere in modo più accurato il soggetto dallo sfondo. Inoltre, introduce funzionalità per gestire l'illuminazione e gli effetti di background basati sull'IA per assicurarsi che il soggetto risalti rispetto allo sfondo. "Space Zoom" permette, invece, di ottenere scatti nitidi e grazie al nuovo "Blocco Zoom" è possibile minimizzare il tremore delle mani e catturare immagini più chiare con uno zoom fino a 30x, facendo leva sull'IA per fissare il punto focale al centro dell'immagine. Infine, la potenza di calcolo migliorata garantisce immagini più luminose, anche al buio, per catturare al meglio i tramonti e i panorami.

Galaxy S21 include il processore per smartphone più avanzato ad oggi disponibile nel mondo Galaxy (con tecnologia a 5 nm octa core), offrendo maggiore velocità, efficienza energetica e capacità computazionali avanzate per supportare la connessione 5G e l'IA. Gli smartphone racchiudono tutta la potenza necessaria per editare le foto, registrare video in 8K e godersi una maratona di cloud gaming. Oggi più che mai, gli smartphone giocano un ruolo centrale nella vita quotidiana delle persone e la protezione delle informazioni sensibili si rivela cruciale. Galaxy S21 è protetto da "Samsung Knox Vault", la piattaforma di sicurezza proprietaria integrata a livello di processore. Con l'aggiunta di una memoria sicura a prova di manomissione, Samsung Knox Vault permette a Galaxy S21 di raggiungere un nuovo livello di protezione. Galaxy S21 è stato disegnato anche per essere utilizzato insieme ad altri dispositivi Galaxy e, grazie a "SmartThings Find", è possibile trovare rapidamente i propri device compatibili anche quando sono offline, ovunque si trovino. Inoltre, grazie al nuovo localizzatore Bluetooth Galaxy SmartTag è ancora più semplice trovare i propri oggetti non connessi: è sufficiente attaccarlo alle chiavi, alla borsa o persino al collare del proprio animale domestico per rintracciarli facilmente.

I Samsung Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G sono già disponibili per l'acquisto sia online sul sito ufficiale dell'azienda che nei negozi fisici. Le colorazioni di ciascun dispositivo sono le seguenti: