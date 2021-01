Il Cortocircuito oggi alle 16: si parla di PS5 e Giappone, di Lucasfilm e del successo di Nintendo Switch

Torna oggi alle 16:00 Il Cortocircuito, la nostra rubrica live su Twitch in cui parliamo degli argomenti più caldi del momento, senza paura di scottarci. In studio ci saranno gli immancabili Alessio Pianesani, Pianesani Alessio e gli altri due... come si chiamano... Ah sì, Pierpaolo Greco e Francesco Serino. A volte la memoria fa brutti scherzi. Gli argomenti del contendere saranno molteplici: si tornerà a parlare del difficile rapporto di PS5 con il Giappone, del ritorno del marchio Lucasfilm e dello strabiliante successo di Nintendo Switch!

Ci saranno anche degli ospiti eccezionali. Di PS5 e Giappone parleremo infatti con il mitico Alan Corona, che ci racconterà le sue impressioni e quello che si vive realmente in Giappone in merito alla console next-gen di Sony.

Quindi tratteremo diffusamente Nintendo Switch, analizzando l'attuale momentum straordinario della console per cercare di capire cosa aspettarci da Nintendo per quest'anno. In collegamento ci sarà Marco Perri.

Infine, torneremo a parlare di Lucasfilm, tra ricordi e nuove prospettive: cosa significano gli annunci di questa settimana? Cosa possiamo aspettarci per il futuro? Non mancheranno polli di gomma con carrucole e missioni sul pianeta Fractalus.

Come sempre potrete interagire con Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare. Telegram servirà anche per registrare i vocali che poi faremo sentire durante la live.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!