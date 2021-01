PS5 e PS4: l'avatar gratuito di Resident Evil Village vale solo per il PSN USA

PlayStation sta regalando agli utenti PS4 e PS5 un avatar dedicato a Resident Evil Village, per festeggiare l'annuncio di ieri dello showcase dedicato alla serie in arrivo la settimana prossima. Purtroppo è valido solo sul PSN USA. L'avatar rappresenta la donna vampiro appena svelata da Capcom, che pare abbia un ruolo centrale nel gioco (anche se non si sa ancora bene quale). Potete vederne il ritratto nell'immagine allegata al tweet sottostante.

Il codice per scaricare l'avatar è: LEJH-M8N9-E5XF (purtroppo pare che valga solo per il PSN USA).

Da notare che si tratta di uno dei primi avatar regalati su PS5. Non è chiaro se sarà gratis per sempre o se prima o poi diventerà a pagamento. Nel dubbio, riscattatelo subito.

Per quanto riguarda lo showcase della serie Resident Evil, si svolgerà giovedì 21 gennaio alle 23:00, ora italiana. Capcom ha promesso grosse novità proprio per Resident Evil Village, di cui dovrebbe mostrare il gameplay e, si spera, svelare la data d'uscita (o quantomento il periodo). Vi sapremo ridire, anche perché seguiremo l'evento in diretta.