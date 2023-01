Il Cortocircuito di oggi ci prepara all'Xbox Developer Direct e non solo, è quasi una maratona

Il Cortocircuito torna oggi, 25 gennaio 2023, in diretta su Twitch e con un orario diverso dal solito: a partire dalle ore 18:00, la nostra rubrica settimanale in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino farà partire una sorta di maratona in attesa dell'Xbox Developer Direct di questa sera.

Si tratterà di una sorta di maratona, visto che la diretta del Cortocircuito proseguirà poi quasi senza soluzione di continuità in quella dedicata all'Xbox Developer Direct di questa sera, ma gli spunti di discussione sono diversi e la puntata si presenta decisamente ricca.

A partire dall'orario inedito delle 18:00, il famigerato trio redazionale dovrà affrontare una serie di argomenti di notevole interesse, che basteranno per portarci fino a questa sera senza un attimo di pausa. Si parlerà dunque dei recenti risultati finanziari di Microsoft, del caso di Justin Roiland che proprio nelle notizie di stamani ha portato all'abbandono di Squanch Games e al suo allontanamento da Rick and Morty e anche del secondo episodio della serie TV di The Last of Us.

Tuttavia, uno spazio particolare verrà riservato all'Xbox Developer Direct in attesa della diretta di questa sera, che partirà dopo il Cortocircuito a partire dalle 20:30 in una nuova modalità: sul canale Twitch verrà trasmessa la conferenza di Microsoft con sottotitoli italiani, mentre il commento di Pierpaoli, Francesco e Alessio potrà essere seguito contemporaneamente sul canale Telegram di Multiplayer.it, nello stesso orario.

Insomma, c'è tanto da discutere con Pierpaolo, Francesco e Alessio in quella che si prospetta una grande puntata, in cui i nostri tre reporter d'assalto nonché opinionisti da salotto buono dei videogiochi esporrano i loro punti di vista e considerazioni assortite.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!