Il Cortocircuito di oggi parla dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft

Dopo la pausa natalizia, il Cortocircuito ritorna oggi pomeriggio con la prima puntata del 2022. La nostra storica rubrica settimanale in diretta su Twitch andrà in onda dalle 17:00 alle 18:30 in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino.

L'argomento di oggi è l'hot topic del momento, ovvero la clamorosa acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ma trattata da un punto di vista "alternativo" e con i pareri di Luca Tremolada del Sole24Ore che parteciperà in collegamento alla discussione. Verrà approfondita la questione dalla potenziale situazione di monopolio creata dal colosso di Redmond, le possibili resistenze da parte dell'Antitrust e i risvolti economici di questa operazione gargantuesca che stravolge gli equilibri del mercato videoludico.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!