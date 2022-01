GTA: The Trilogy, data di uscita della versione fisica per Nintendo Switch

La versione fisica di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per Nintendo Switch ha finalmente una data di uscita. La raccolta sarà disponibile nei negozi a partire dall'11 febbraio 2022.

L'annuncio è arrivato da un tweet di Nintendo Italia, che per l'appunto indica il prossimo 11 febbraio come giorno di lancio della versione retail di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per Switch. In precedenza l'uscita era prevista per il mese di dicembre, ma era stata successivamente rinviata da Rockstar Games ai primi mesi del 2022, senza però una data precisa.

Il gioco è disponibile per il preorder su Amazon.it al prezzo di 59,99 euro.

Offerta Amazon Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition - Nintendo Switch € 59,99 Vedi

Offerta

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è una raccolta che include le versioni rimasterizzate di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas tirate a lucido sia per quanto riguarda il comparto grafico che per il gameplay, grazie all'aggiunta di controlli aggiornati e piccole chicche, come la possibilità di ricominciare immediatamente una missione fallita, senza dover tornare manualmente al punto di inizio.

Al lancio il gioco è stato criticato per via di numerosi bug, glitch e problemi di performance. Rockstar Games nelle settimane successive ha pubblicato una serie di patch correttive per risolvere le problematiche più gravi.