Il Cortocircuito di oggi, 16 novembre, parlerà delle nomination dei The Game Awards 2022

Il Cortocircuito ritorna oggi, 16 novembre, in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it a partire dalle 16:00 con una nuova puntata imperdibile della rubrica settimanale condotta da Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, pronti come al solito a sviscerare gli argomenti più caldi degli ultimi giorni.

Nella puntata di oggi il nostro trio discuterà delle nomination dei The Game Awards 2022. Gli Oscar dei videogiochi andranno in onda nella notte tra l'8 e il 9 dicembre e giusto l'altro ieri sono stati svelati i titoli in lizza per aggiudicarsi i vari premi in palio, ma come ad ogni edizione la lista dei finalisti non riesce ad accontentare i gusti e le aspettative di tutti. Chiaramente il nostro trio di conduttori ne parlerà a lungo discutendo di scelte, titoli e infilando nel mezzo le proprie considerazioni.

Altro argomento caldo di oggi è il doppio tweet di Ricardo Cardoso della Commissione Europea e il suo controverso "My PlayStation" proprio nel mezzo delle delicate indagini dell'antitrust europeo sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Per chi non lo sapesse Cardoso aveva dichiarato che l'obiettivo della Commissione è quello di garantire che Call of Duty esca su tutte le piattaforme, incluse quelle di Sony PlayStation, salvo poi tornare sui suoi passi. Ne avete parlato tanto anche voi lettori nei commenti e oggi il nostro trio farà l'ennesimo punto della situazione.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato, o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche!