Twitter e Unity: quale impatto potrebbero avere i loro casi sulla scena indipendente?

I recenti casi Twitter e Unity , seppur viaggiando su livelli differenti, rischiano di avere un grosso impatto sul mondo dei videogiochi, in particolare sulla scena indipendente , che già di suo non se la passa troppo bene. Cerchiamo di fare il punto della situazione e vediamo perché la cosiddetta indieapocalypse potrebbe non manifestarsi come un'esplosione spettacolare o un fenomeno distruttivo sublime e ineluttabile, ma essere una morte lenta e dolorosa, di cui potrebbero non accorgersi in molti.

Una delle costanti dell'industria dei videogiochi riguarda il maltrattamento riservato agli sviluppatori indipendenti, che in più occasioni sono stati ghermiti, masticati e poi sputati via, non appena li si è potuti sostituire con forme di business più proficue. Utilizzati da sempre come tappabuchi, sono ogni volta costretti a subire inascoltati i mutamenti del settore o degli strumenti che apparentemente sono stati messi al loro servizio, ma che spesso si sono più che altro serviti di loro. Pensate, ad esempio, alla nascita degli store mobile: chi si occupò di popolarli quando i grandi editori non volevano ancora toccarli neanche con un bastone? Con il tempo quell'immensa fucina di idee, piena di promesse incredibili e di applicazioni eccezionali, è stata occupata dai prodotti free-to-play e dalla loro insaziabile voracità, tanto che il maestro Jeff Minter, molto attivo su mobile nel periodo più sperimentale, ebbe a dire in merito : "Mi spezza il cuore vedere l'industria dei videogiochi adottare sempre più strategie bizantine e truffaldine, pensate per mungere soldi a quante più persone possibili." In tutto questo gli sviluppatori indipendenti si sono ritrovati fuori dai giochi, impossibilitati a vendere le loro opere, anche a prezzi bassissimi, in negozi ormai in mano a colossi che hanno fatto miliardi sfruttando le debolezze insite nella psicologia umana e che possono permettersi di avere la massima visibilità, spendendo milioni in marketing.

Fate largo ai bulli!

Certe sperimentazioni e certi concetti possono passare solo dalle produzioni indipendenti

Quello che è successo nel mercato mobile non è un caso isolato: gli indie hanno fondato e sorretto gli ambienti digitali di diverse console, per poi essere marginalizzati quando i grandi editori hanno visto che la strada era ormai ben spianata e hanno iniziato a farsi largo a colpi di milioni di dollari d'investimenti per prendersi i posti migliori. Hanno aiutato piattaforme come Steam a crescere, per poi essere maltrattati in ogni modo da Valve, tra strumenti inadeguati, visibilità azzerata, algoritmi fallati che favoriscono solo i grandi nomi e un sistema di selezione che ha consentito a migliaia di giochi spazzatura di affollare l'elenco delle nuove uscite, togliendo agli sviluppatori senza soldi per il marketing anche quel minimo di esposizione garantita dal lancio. Insomma, hanno subito e continuano a subire quelle che non esiteremmo a definire come dei veri e propri atti di bullismo.

Eppure gli "indie" svolgono un ruolo essenziale per l'industria, che è quello di fare da apripista per i nuovi settori, rendendoli vivi e interessanti, così da attirare le prime masse di utenti, quelle che formeranno il nucleo dal quale si potranno sviluppare. Pensate ad esempio a quanti studi stanno supportando il mercato dei visori VR con giochi pieni d'entusiasmo per la tecnologia, che hanno spesso scarsissime prospettive di rientro.

I grandi editori si guardano bene di arrischiarsi nei territori inesplorati del medium, limitandosi spesso a proclamare il loro amore per l'innovazione dopo aver lanciato l'ennesimo seguito di un franchise che magari esiste da vent'anni. Più sono grossi, più si può star certi che arriveranno dopo, quando inizieranno ad avere delle sicurezze, cercando di compensare la loro assenza iniziale con la forza bruta del denaro. Facciamo esempio all'entusiasmo per i battle royale, genere reso autonomo da uno studio all'epoca molto piccolo e da un gioco che mirava a vendere poche decine di migliaia di copie (PUBG), genere poi fagocitato da Epic Games (Fortnite), Electronic Arts (Apex Legends) e Activision Blizzard (Call of Duty: Warzone) e diventato terreno di conquista di decine di altri editori medio grossi, con lanci spesso sconclusionati, fatti tanto per fare numero. Oppure pensate ai MoBA, nati da una mod, sviluppati intorno al successo di un titolo di un'allora piccola Riot Games e poi diventati terreno di caccia per colossi occidentali e cinesi.