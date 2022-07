Il Cortocircuito di oggi parla del 2022 di Nintendo e i rumor su Nintendo Switch Pro

Il Cortocircuito ritorna oggi, in diretta sul nostro canale Twitch, a partire dalle 17:00 con un'imperdibile nuova puntata della rubrica settimanale condotta da Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, che discuteranno le novità più interessanti degli ultimi giorni.

La puntata di oggi sarà in larga parte dedicata alla grande N, con il nostro trio delle meraviglie che discuterà della ricca e variegata line-up di giochi in arrivo durante la seconda parte del 2022 su Nintendo Switch, in compagnia di Marco Perri, che torna al Corto Circuito dopo mesi di assenza. Ci sarà anche spazio per parlare dei rumor sempre più insistenti che vogliono in dirittura d'arrivo un modello "Pro" se non addirittura un successore di Switch il prossimo anno.

Esaurita questa ricca portata principale, tempo permettendo, verranno trattati anche altri argomenti "hot" della settimana, come le polemiche scaturite per lo stile artistico scelto per Return to Monkey Island.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche!