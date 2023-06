Il Cortocircuito, oggi l'ultima puntata: si parlerà di Microsoft vs FTC e non solo

Il Cortocircuito ritorna oggi, mercoledì 28 giugno, per l'ultimissima puntata dello show condotto dai prodi Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani. Per l'occasione cambia anche l'orario: potrete seguirlo in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it tra le 18:00 e le 20:00 e non a partire dalle 16 come di consueto. Questo appuntamento finale sarà ricco di emozioni e novità piccanti dal mondo videoludico, senza ovviamente trascurare i messaggi vocali dei nostri lettori iscritti al gruppo Telegram.

Nella puntata di oggi il nostro trio delle meraviglie sviscererà le numerose novità del mondo videoludico emerse negli ultimi giorni, a partire dai documenti emersi dalla causa legale dell'FTC. Come forse saprete è iniziata diatriba legale tra Microsoft e l'antitrust statunitense, che probabilmente deciderà il futuro dell'acquisizione di Activision Blizzard. Tra email interne, carte legali, statistiche, deposizioni, e in particolare le testimonianze di Phil Spencer di Xbox e Jim Ryan di PlayStation, stanno emergendo emersi tantissimi dettagli di grande spessore, non solo su questa manovra da 69 miliardi di dollari, ma sull'industria in generale.

Come accennato in apertura oggi verrà dato ampio spazio ai vostri messaggi vocali, che potrete inviare iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta, specialmente in questo caso visto che si tratta dell'ultima puntata.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato, o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Vi suggeriamo di iscrivervi se già non lo avete fatto, per ricevere le notifiche di tutte le nostre dirette.

Arrivati a questo punto vi starete chiedendo "È l'ultima puntata del Circuito di questa stagione o in assoluto?". Ebbene, è giusto precisarlo: considerando l'andamento dello show e la partecipazione del pubblico negli ultimi mesi, infine la redazione è giunta alla conclusione che

Comprendiamo che la scelta potrebbe sorprendere i più, ma si tratta di una decisione presa con l'obiettivo di proporre contenuti di qualità sempre maggiore ai nostri spettatori e abbonati.