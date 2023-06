Microsoft e Activision, negata l'archiviazione per la class action supportata da Sony

Brutte notizie per Microsoft: la giudice Jacqueline Scott Corley, la stessa dell'udienza che vede la casa di Redmond contrapposta alla FTC, ha negato l'archiviazione della class action supportata da Sony per bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard, la cosiddetta Gamer Suit.

Pur avendo negato l'ingiunzione per la class action alcune settimane fa, la Corley ha fatto presente che le richieste dei querelanti non l'hanno persuasa, ma per quanto concerne le testimonianze degli utenti il discorso è completamente diverso.

La class action riporta ad esempio le dichiarazioni di un giocatore che parla di come i videogiochi siano una parte importante della sua vita, nonché il mezzo principale con cui si tiene in contatto con gli affetti, il che fa parte della sua routine quotidiana.

Allo stato attuale, essendo ancora in corso l'udienza con la FTC, la giudice non ha potuto deliberare in favore di una parte o dell'altra. È dunque molto probabile che dopo la conclusione dell'attuale dibattimento e l'emissione di un verdetto anche la Gamer Suit troverà o meno un accoglimento.

Per il momento, tuttavia, la class action supportata da Sony è ancora in piedi e continua a rappresentare una minaccia per l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.