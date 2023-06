Ride 5, abbiamo provato il 'Gran Turismo delle moto' di Milestone

Nonostante gli alti e bassi, la serie di Ride è sempre stata una delle più importanti all'interno del catalogo di Milestone. Non per i numeri collezionati e nemmeno per l'importanza del marchio, da questo punto di vista i vari Moto GP o Hot Wheels dovrebbero vincere a mani basse, ma per il fatto che è una proprietà intellettuale proprietaria e, di conseguenza, consente allo studio di muoversi con maggiore libertà per soddisfare le proprie ambizioni. Fare il "Gran Turismo delle moto", è questo l'obiettivo finale dello studio milanese, che vorrebbe proporre un'esperienza nella quale l'amore per le due ruote sia il filo conduttore di tutto il pacchetto. L'essere svincolato da una licenza esterna consente anche di poter usare la serie come laboratorio per sperimentare le prossime tecnologie che saranno poi trasferite nelle produzioni che hanno un obiettivo più di massa. Per avere un assaggio di tutte le novità siamo passati dagli uffici di Milestone per provare Ride 5. Casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno, e prudenza, sempre!

Nuova generazione Ride 5 è il primo gioco esclusivamente di nuova generazione di Milestone La prima grande novità di Ride 5 è che arriverà solo su console di nuova generazione (e su PC, ovviamente), una cosa che consente allo studio milanese di avere più potenza computazionale a disposizione, grazie alla quale migliorare alcuni processi di gioco, oltre che la resa grafica generale. Le novità più evidenti sono legate al nuovo sistema di meteo dinamico a sua volta legato ad una resa in 3D delle nuvole nel cielo. Si tratta di un cambiamento all'apparenza semplice, ma che in realtà regala imprevedibilità ad ogni gara, garantendo una sorta di narrativa che potrebbe rendere unica ogni partita. Non si tratterà, infatti, solo di una questione estetica, ma di un elemento che va a modificare in tempo reale la temperatura della pista e l'aderenza dell'asfalto, stravolgendo in questo modo sia la strategia, sia il modo in cui si guida. A tutto ciò si aggiunge poi che le nuvole in 3D sono semplicemente belle da vedere e donano un colpo d'occhio superiore ad ogni ambientazione, grazie ai repentini cambi di luce in pista. La nuova potenza sarà usata anche per migliorare la simulazione fisica delle moto. Milestone ci ha detto di aver rivisto il sistema delle sospensioni in modo da poter calcolare meglio il consumo e la deformazione delle gomme, ma anche la gestione della catena, per una sensazione di realismo superiore quando si accelera. Inoltre è stata migliorata la simulazione di ogni singola moto modificando, per esempio,la velocità di inclinazione di ogni categoria per essere più fedele alla realtà, così come sono state riviste le velocità massime delle moto per corrispondere meglio alle caratteristiche tecniche di ogni veicolo. Infine è stata rivista l'interazione tra il pilota e la sua moto. Tutti questi elementi dovrebbero rendere il modello di guida più preciso e raffinato rispetto a quello delle scorse edizioni. Grazie agli aiuti neurali, una novità introdotta nel recente MotoGP 23, Milestone prevede di rendere Ride 5 adatto a chiunque, da coloro che sono alla ricerca di un'esperienza più realistica a chi vuole solo correre su alcuni dei tracciati più iconici del pianeta. Con questi aiuti gli sviluppatori vogliono provare a rendere più granulare il livello di difficoltà, facendo intervenire il gioco solo negli aspetti nei quali il giocatore si sente meno ferrato, come per esempio la frenata o la sterzata. Con, ovviamente, i due estremi a soddisfare due tipologie di pubblico molto differenti: i centauri virtuali disattiveranno tutto per avere il controllo di ogni elemento di gioco, mentre i giocatori più casuali vorranno qualcuno che li accompagni lungo ogni centimetro di pista.

Le modalità di Ride 5 Le rivalità saranno il cuore della carriera di Ride 5 Oltre alla classiche modalità veloci con le quali impratichirsi su tutti i circuiti disponibili, la spina dorsale di Ride 5 è rappresentata dalla Carriera, una successione di oltre 200 eventi diversi che porteranno il giocatore dall'essere una promessa locale al diventare il più grande di tutti, dominando in una grande varietà di piste ed eventi differenti. In maniera un po' speculare a quello che succede solitamente, nella carriera di Ride 5 gli eventi principali sono quelli di base, che servono ad introdurre i vari concetti di gioco e a far crescere l'abilità del giocatore. Quelli secondari, invece, sono quelli più impegnativi, ma anche quelli che garantiranno i premi migliori. Per rendere più pepata l'ascesa in classifica, Milestone ha pensato di introdurre 10 rivali all'interno del gioco, ognuno dotato di una propria personalità in pista e un modello 3D unico, che saranno i principali antagonisti da battere per poter salire sul tetto del mondo. I circuiti di Ride 5 saranno sia reali sia di fantasia Le altre modalità disponibili sono Race Creator e Director, nella quale potrete governare qualunque aspetto della corsa e Endurance, ovvero corse che mettono alla prova la resistenza dei piloti, ma che da quest'anno possono essere salvate e giocate in sessioni separate. Il tutto può essere giocato sia online che attraverso lo split-screen, una modalità sottovalutata, ma sempre gradita. Così come è gradito il cross play, ovvero la possibilità di poter correre contro altre persone indipendentemente dalla loro piattaforma di adozione.

Un po' di numeri di Ride 5 Il meteo dinamico cambierà la narrazione di ogni gara Non sarebbe un Ride senza un numero sproporzionato di veicoli, tracciati e opzioni. Milestone parla di oltre 270 vere moto perfettamente simulate, provenienti dai 20 costruttori più famosi al mondo. Queste belve potranno essere usate su oltre 44 tracciati, alcuni reali, mentre altri virtuali. Ognuno, poi, potrà mostrare la propria personalità modificando il proprio stile personalizzando il casco, la tuta, ma anche la livrea della moto. Le opzioni a disposizione saranno molteplici, così da rendere ogni pilota unico. Le possibilità di personalizzazione sono molte Sempre in tema di numeri, la serie Ride ha venduto in 8 anni oltre 2,6 milioni di copie. Il gioco arriverà nei negozi il 24 agosto 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

In Ride 5 si respira l'amore di Milestone per le 2 ruote. Lo studio milanese vuole far crescere la sua serie non più famosa, ma più personale, con miglioramenti tecnologici da una parte e una marea di contenuti dall'altra. Le intenzioni ci sono tutte, ma le qualità di un gioco del genere possono essere apprezzate solo consumando treni su treni di gomme virtuali. Per ora le premesse sembrano esserci tutte.