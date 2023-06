Final Fantasy 16, motion blur fa venire la nausea ad alcuni utenti

A quanto pare il motion blur di Final Fantasy 16 sta facendo venire la nausea ad alcuni utenti, che se ne stanno lamentando sui social e puntano il dito in particolare contro la mancanza di un'opzione per disattivare l'effetto in questione.

Come saprete, il motion blur, o sfocatura di movimento in italiano, è un effetto grafico utilizzato spesso nei giochi per enfatizzare appunto i movimenti degli oggetti sullo schermo e comunicare un maggiore senso di velocità, ma applicato all'intera scena può dare qualche problema.

Nel caso del nuovo capitolo della serie Square Enix, alcuni giocatori si lamentano di come il motion blur sia stato utilizzato e del fatto che possa appunto causare una forte nausea, del tutto simile al motion sickness di PlayStation VR2 e dei visori per la realtà virtuale in generale.

John Linneman di Digital Foundry ha osservato il fenomeno e fornito una possibile spiegazione: pare che queste persone gestiscano la visuale in Final Fantasy 16 in maniera aggressiva, muovendola spesso in maniera contraria rispetto ai tentativi del gioco di ricalibrarla di volta in volta.

Il problema è che il sistema tenta anch'esso di centrare la telecamera in maniera aggressiva, ed è questo contrasto a generare il problema denunciato da alcuni utenti, rispetto a cui Square Enix non si è ancora espressa.