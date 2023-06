PlayStation Plus: forse svelato in anticipo uno dei giochi gratis di luglio 2023

Sony svelerà ufficialmente la line-up del PlayStation Plus di luglio 2023 oggi pomeriggio, ma forse uno dei giochi gratuiti è stato svelato in anticipo grazie a una serie di indizi. Potrebbe trattarsi di Scorn, il survival horror di Ebb Studios.

Gli indizi arrivano direttamente dal profilo Twitter ufficiale del gioco, che in questi giorni ha pubblicato tre post con messaggi criptici che ne suggeriscono l'arrivo su PS5. Ricordiamo che al momento è disponibile esclusivamente su PC e Xbox Series X|S.

Nello specifico il primo tweet recita "Nelle ombre proiettate e nell'oscurità profonda, da segreti da custodire emerge una forma. Tre bordi si incontrano, si intrecciano, alla loro portata, il dolore si intreccia", che volendo è possibile interpretare come il simbolo del "Triangolo" (una forma che emerge da dei "segreti", formata dall'unione di tre bordi).

Il secondo post ha allegato un video che include un messaggio in codice morse, che decifrato indica la parola "Circle", ovvero "Cerchio". Non solo, come notato da un utente il video usa una palette di colori palesemente tendente al blu (che rappresenta il marchio PlayStation) rispetto all'originale.

Il terzo post recita "Sono una variabile, misteriosa e sconosciuta, lascio il mio segno, un tesoro mostrato. Il 24esimo della mia specie, il mio potere si moltiplica, un bersaglio, una lettera di sole due righe", che è un chiaro riferimento al simbolo della "X" (può indicare la posizione di un tesoro, la variabile di un'equazione, il simbolo della moltiplicazione ed è la 24° lettera dell'alfabeto).

X, Cerchio e Triangolo sono tre dei simboli chiave del marchio PlayStation, dunque l'approdo di Scorn su PS5 a questo punto sembra davvero molto probabile. Ma cosa c'entra il PlayStation Plus in tutto ciò?

Ebbene i tre post sono stati pubblicati a cadenza giornaliera a partire dal 25 giugno intorno alle 17:00. Quindi, salvo sorprese, l'ultimo indizio relativo al simbolo "Quadrato" dovrebbe arrivare oggi pomeriggio, che guarda caso è anche quando verranno svelati ufficialmente i giochi del PlayStation Plus. Insomma, non sembrerebbe affatto una coincidenza. Ma per saperlo con certezza dovremo attendere conferme da Sony.