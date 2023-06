PS Plus: l'annuncio dei giochi PS5 e PS4 di luglio 2023 è in arrivo, ecco quando

Giugno è ormai agli sgoccioli e quindi è lecito chiedersi: quando verranno annunciati ufficialmente i giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus Essential di luglio 2023? Come al solito precisiamo che non c'è una data scolpita nella pietra, ma tradizionalmente Sony presenta la nuova line-up di titoli gratuiti per i suoi abbonati il mercoledì pomeriggio precedente al primo martedì del mese. Dunque, salvo imprevisti, l'annuncio ufficiale avverrà il 28 giugno alle 17:30 italiane.

Se questa tempistica sarà rispettata, possiamo prevedere già ora che i giochi PS5 e PS4 del PS Plus Essential del prossimo mese verranno resi disponibili per gli abbonati a partire da martedì prossimo, ovvero il 4 luglio 2023.

Considerando il vasto catalogo di giochi presenti su PS5 e PS4 è davvero impossibile fare delle previsioni sulle novità in arrivo su PlayStation Plus Essential il prossimo mese e al momento in rete non ci sono indiscrezioni attendibili. In passato spesso il noto leaker billbil-kun ha anticipato la line-up poche ore prima il reveal ufficiale, dunque nei prossimi giorni saremo vigili e riporteremo sulle nostre pagine tutte le eventuali novità.

Nel frattempo siete ancora in tempo per riscattare i giochi gratuiti per PS5 e PS4 del PS Plus di giugno 2023, che potrete aggiungere alla vostra raccolta entro il 3 luglio.