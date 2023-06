Persona 3 Reload e Metaphor: ReFantazio non arriveranno su Nintendo Switch, per un leaker

Nelle scorse settimane Atlus ha presentato al mondo Persona 3 Reload e Metaphor: ReFantazio, un nuovo JRPG di stampo fantasy. Entrambi arriveranno sia su PC che su console PlayStation e Xbox, mentre tutto tace per delle possibili versioni Nintendo Switch, che tuttavia stando al noto leaker @MbKKssTBhz5 non esistono, almeno per il momento.

Parliamo della stessa gola profonda che in tempi non sospetti aveva anticipato il nome ufficiale e l'annuncio di Persona 3 Reload all'Xbox Games Showcase di giugno, oltre ad aver "azzeccato" in passato diverse soffiate relative alle produzioni di casa Atlus.

Nello specifico @MbKKssTBhz5 ha dichiarato su Twitter di aver contattato le sue fonti e che stando alle loro informazioni non c'è nessun accordo per la pubblicazione di Persona 3 Reload e Metaphor: ReFantazio su Nintendo Switch. A suo avviso dei possibili porting per la console portatile della casa di Kyoto di ambo i giochi non sono da escludere a priori, ma suggerisce ai fan di non farsi troppe speranze per non rimanere delusi.

Le speranze per una conversione per Switch di Persona 3 Reload nei giorni scorsi erano state alimentate grazie ad alcuni rivenditori che avevano messo a listino questa versione e da un errore del canale YouTube di Atlus, che aveva incluso la console Nintendo nella descrizione di un trailer del gioco. In tal senso in molti si aspettavano l'annuncio ufficiale durante il Direct andato in onda lo scorso mercoledì, rimanendo tuttavia delusi.

Per il momento dunque, sia Persona 3 Reload che Metaphor: ReFantazio sono previsti solo per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Game Pass, mentre su Xbox One arriverà solo il rifacimento del terzo capitolo della serie. Il primo arriverà nei primi mesi del prossimo anno, mentre il secondo in un periodo non precisato del 2024.