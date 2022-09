Il Cortocircuito ritorna oggi: si parla di Google Stadia, degli eventi estivi e di alcune sorprese

Kept you waiting, huh?, diceva qualcuno e potremmo dirlo anche noi, ma ora finalmente l'attesa è terminata: oggi, 30 settembre 2022, torna Il Cortocircuito con una nuova stagione di contenuti sempre più interessanti. In particolar modo, oggi si parte con Google Stadia, un riassunto degli eventi estivi e anche qualche sorpresa finale.

Su Twitch troverete a partire dalle 17:00 e fino alle 18:30 il nostro Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino. Il nostro solito trio parlerà della chiusura di Stadia, arrivata come un fulmine a ciel sereno (più o meno), ma farà anche un riassunto degli eventi estivi a livello videoludico così da dare un verdetto alla stagione, prima che di passare definitivamente a quella autunnale.

Infine, ci saranno anche alcuni annunci a sorpresa, ovvero... bhe, non possiamo dirvelo altrimenti che sorpresa sarebbe? Per non perdervi nulla, presentatevi alle 17:00 su Twitch per seguire la diretta del Cortocircuito che andrà in onda dalla redazione a Terni.

Con questo inizio della nuova stagione del Cortocircuito vogliamo proporvi tanti contenuti interessanti e speriamo che anche voi avrete la possibilità di partecipare attivamente. Per questo, non dimenticate che ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche!