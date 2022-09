Fnatic REACT+, la recensione delle cuffie cablate da gaming con audio virtuale 7.1

I prodotti di Fnatic pensati, realizzati e promossi come accessori da gaming professionali ci hanno da sempre affascinato per la loro qualità e per le funzioni all'avanguardia. Fnatic è spesso sinonimo di sicurezza, per chi cerca un prodotto affidabile in grado di svolgere bene il lavoro per il quale è stato progettato. In questo discorso rientrano anche le Fnatic REACT+, le cuffie da gaming cablate che abbiamo avuto modo di provare nelle scorse settimane. Ad un prezzo vicino ai cento euro, si pongono come obiettivo di garantire un'assoluta qualità e affidabilità per i videogiocatori competitivi, che non vogliono alcun tentennamento nella ricezione dei segnali audio. Non è facile posizionare un prodotto sul mercato in questa fascia di prezzo, in quanto la concorrenza è molto agguerrita. Sarà riuscita Fnatic a proporre una soluzione innovativa per distinguersi dagli altri produttori? Scopritelo nella nostra recensione dove andremo a sviscerare le specifiche tecniche, a valutare il design e raccontarvi l'esperienza d'uso vissuta con queste cuffie da gaming.

Caratteristiche tecniche Fnatic REACT+ con il microfono rimovibile connesso all'headset Sotto il profilo tecnico le cuffie Fnatic REACT+ presentano alcune soluzioni non proprio comuni nel mercato degli headset da gaming. Ad esempio troviamo dei driver da 53 millimetri, leggermente più grandi dello "standard" i quali permettono di raggiungere volumi elevati senza distorsioni. Non manca nemmeno la qualità ed il dettaglio sonoro, grazie al supporto alle frequenze audio che vanno dai 20 Hz ai 40 kHz. Le cuffie si collegano ai dispositivi compatibili mediante il cavo jack da 3,5 millimetri, rendendole un prodotto praticamente universale a discapito solamente degli smartphone e tablet di fascia alta che da anni tendono a non avere più questa uscita. Ufficialmente il prodotto è compatibile con tutte le recenti console PlayStation, Xbox e Nintendo, senza trascurare ovviamente il PC. Quest'ultimo gode anche della possibilità di collegare le cuffie direttamente tramite l'interfaccia USB disponibile nella confezione, con la quale è possibile attivare l'audio virtuale a 7.1 canali e personalizzare i livelli del microfono. Le console di nuova generazione sono però in grado di virtualizzare l'audio surround, grazie alle tecnologie come il 3D Audio di Sony e Dolby Atmos su Xbox Series X|S. Il mancato supporto dei 7.1 canali audio virtuali su queste macchine da gioco passa quindi in secondo piano, soprattutto perché come vedremo in seguito, l'attivazione della virtualizzazione su PC non cambia drasticamente l'esperienza d'ascolto. Le Fnatic REACT+ non dispongono della cancellazione attiva del rumore ed essendo delle cuffie esclusivamente cablate non ha senso parlare della loro autonomia. Infine, il microfono a cardioide scelto da Fnatic può essere facilmente rimosso dall'headset qualora non doveste utilizzarlo nelle vostre sessioni di gioco. Scheda tecnica Fnatic REACT+ Tipologia: cuffie cablate over-ear

cuffie cablate over-ear Driver: 53 millimetri al neodimio

53 millimetri al neodimio Connettività: jack 3,5 millimetri con scheda audio USB

jack 3,5 millimetri con scheda audio USB Canali audio: 7.1 virtuali solo su PC

7.1 virtuali solo su PC Risposta in frequenza: 20 Hz - 40 kHz

20 Hz - 40 kHz Impedenza: 23 Ohm

23 Ohm Microfono: rimovibile a cardioide

rimovibile a cardioide Peso: 348 grammi

348 grammi Prezzo: 99€

Design Archetto piuttosto rigido delle Fnatic REACT+ Sollevando per la prima volta l'headset dalla sua confezione, abbiamo apprezzato il suo design semplice e minimale. Il prodotto è molto sobrio e si distanzia parecchio dalle cuffie più eccentriche dotate di luci LED, colori sgargianti e scritte vistose. Le Fnatic REACT+ potrebbero quindi facilmente mimetizzarsi tra le classiche cuffie per l'ascolto della musica e non danno assolutamente nell'occhio se usate all'esterno ad esempio in metropolitana, nell'autobus o all'università. I materiali scelti sono realizzati principalmente in plastica con delle finiture opache molto piacevoli al tatto e degli elementi di design, come il logo di Fnatic, che danno quel tocco di classe e identità al prodotto senza risultare invasive. La colorazione nera rende poi queste cuffie ancora più sobrie, capaci di adeguarsi a qualsiasi postazione da gioco. La struttura portante dell'headset è realizzata in alluminio, che tramite il classico meccanismo a scatto, permette di regolare l'altezza dei padiglioni ad essa collegati. L'archetto è piuttosto rigido, cosa che garantisce una buona presa delle cuffie sul nostro cranio, anche se dovessimo perdere il controllo per l'ennesima morte nel nostro sparatutto competitivo preferito facendo dei bruschi movimenti di dissenso con la testa. Questo potrebbe dare un po' fastidio alle persone con una testa grande, perché la pressione attorno ai lobi delle orecchie potrebbe farsi sentire nelle sessioni di gioco prolungate. La superficie inferiore dell'archetto è realizzata in un materiale sintetico sufficientemente morbido e non crea fastidi nel contatto con la testa. Questo elemento, assieme ai due corti pezzi di cavo esposti che collegano i due padiglioni all'archetto sono indubbiamente i punti più critici dell'headset dal punto di vista del design. Il materiale sintetico sembra piuttosto economico e stona con il resto del prodotto, mentre i due cavi fanno perdere un po' la sua natura minimale. Cuscinetti dei padiglioni in pelle delle Fnatic REACT+ Passiamo ora ai padiglioni che con la loro superficie opaca leggermente ruvida rappresentano indubbiamente la parte più pregiata dell'headset. Oltre al foro per l'inserimento del microfono rimovibile, non presentano ulteriori tasti o comandi. Per poter regolare il volume o disattivare il microfono dovremo ricorrere ai comandi fissati sul cavo delle cuffie. Qui dobbiamo muovere delle piccole critiche. La prima è legata al fatto che non è possibile rimuovere il cavo di collegamento delle cuffie dal padiglione, rendendo impossibile la sua sostituzione qualora dovesse rovinarsi accidentalmente per colpa del gatto di turno o del figlio piccolo che gioca al tiro alla fune con i cavi dei dispositivi elettronici. I comandi posti lungo il cavo inoltre non sono molto pratici. A partire dalla rotella del volume, che risulta essere troppo piccola e imprecisa, per arrivare al tasto dell'attivazione del microfono che non ci permette di capire facilmente se effettivamente stiamo trasmettendo la nostra voce o meno non essendoci LED o segnali simili. I cuscinetti delle cuffie sono realizzati in similpelle molto soffice e confortevole. Per evitare la sudorazione attorno ai lobi è possibile anche sostituire i cuscinetti con quelli in materiale sintetico inclusi nella confezione del prodotto. Il microfono rimovibile è stato posizionato su un'asticella molto flessibile, che mantiene la propria forma una volta posizionata correttamente davanti alla bocca. La parte finale è ricoperta da un filtro anti pop per campionare al meglio possibile la voce. Esteticamente non grida al miracolo, ma rimane comunque un elemento funzionale dell'headset. Complessivamente il design delle REACT+ ci ha convinto per la sua semplicità e per la sobrietà. C'è però un ulteriore elemento che ci ha lasciato un po' perplessi. Il peso di queste cuffie è di circa 350 grammi, che non sono affatto pochi considerando che all'interno non ospitano particolari componenti come quelli necessari per la riduzione attiva del rumore o banalmente una batteria per la connettività wireless. Ad esempio un modello concorrente come le Corsair HS65 recensite sulle nostre pagine ha circa 100 grammi in meno di peso con specifiche simili.

Fnatic REACT Per chi volesse risparmiare qualche decina di euro sul prezzo di listino, Fnatic offre nel suo catalogo anche la versione liscia di questo modello. Queste cuffie sono del tutto identiche alle REACT+, l'unica differenza è che vengono vendute esclusivamente con i cuscinetti sintetici e non dispongono dell'accessorio USB per sfruttare l'audio surround da 7.1 canali su PC. Se quindi non siete interessati alle funzioni del modello "plus", potete tranquillamente risparmiare qualcosa e passare al modello più economico. In particolare, se non avete un PC con il quale usare le cuffie, consigliamo assolutamente l'acquisto di questo modello. Eventualmente i due accessori aggiuntivi del modello REACT+ possono essere tranquillamente acquistati separatamente nel negozio online del produttore.

Esperienza d'uso Rotella di regolazione del volume e tasto per la gestione del microfono delle Fnatic REACT+ Come ci si poteva aspettare, non c'è molto da dire sulla prima configurazione e connessione alle macchine da gioco di queste Fnatic REACT+. Ovunque ci sia un foro jack da 3,5 millimetri (e su PC anche la porta USB), potete infilarci il cavo dell'headset ed usarlo immediatamente. Nella confezione troverete anche una prolunga con un duplice collegamento jack, uno per il microfono e l'altro per l'uscita audio. La lunghezza del cavo di circa un metro è perfetta se le si collega direttamente al pad da gioco, mentre l'interfaccia USB dispone di un prolungamento che aiuta durante l'uso con un PC. Negli ambienti più rumorosi l'isolamento passivo dei cuscinetti in pelle è buono, ma non grida certo al miracolo. Mentre i cuscinetti in materiale sintetico sono sicuramente più traspiranti, ma presentano un isolamento ancora più debole. Fortunatamente entrambe le configurazioni risultano comode e non abbiamo riscontrato alcun fastidio nell'indossare le REACT+, anche nelle sessioni di gioco prolungato, nonostante il peso non trascurabile. Come menzionato già in precedenza, abbiamo trovato però parecchio scomoda la regolazione del volume, con una rotellina piccola e imprecisa, che con un breve movimento cambia notevolmente la percentuale di audio in uscita. Essendo quest'ultimo parecchio elevato se spinto al massimo, grazie ai driver da 53 millimetri, un gesto involontario potrebbe farci prendere degli spaventi, oltre a non fare bene alle nostre orecchie. Fnatic REACT+ indossate nell'ambito eSports A livello sonoro le REACT+ sono delle cuffie appositamente calibrate per il gaming. Fnatic infatti le pubblicizza come un prodotto pensato anche per la scena competitiva, dove la gestione delle frequenze diventa fondamentale. In quest'ottica il produttore ha creato una camera separata per le frequenze basse, per separarle da quelle medie e alte. Il risultato è che i bassi risultano ben pronunciati, mentre i toni medi e alti soffrono un po'. Questa configurazione è dunque ideale per chi ama gli sparatutto in prima persona, dove i bassi accentuati vi permetteranno di ascoltare i passi dei nemici nelle vicinanze o il lento avvicinarsi di uno scontro a fuoco. La risposta in frequenza che raggiunge i 40 kHz permette di apprezzare tanti dettagli sonori e l'esperienza d'ascolto in generale è stata molto positiva. Interfaccia USB disponibile solamente nel modello "+" delle Fnatic REACT Attivando l'audio surround virtuale su PC con i suoi 7.1 canali audio, oppure le controparti 3D Audio e Dolby Atmos su PlayStation 5 e Xbox Series X|S rispettivamente, abbiamo notato un miglioramento nella tridimensionalità in maniera piuttosto simile attraverso tutte le piattaforme. Non aspettatevi grossi stravolgimenti a livello di immersione, ma il cambiamento dopo l'attivazione è percettibile e nei giochi provati sicuramente è apprezzabile per sentirsi più coinvolti nell'ambiente virtuale. Gli stessi pregi e difetti nell'esperienza sonora vissuta con i videogiochi li abbiamo riscontrati anche nell'ascolto di musica e nella visione di film e serie TV. Se vi piace ascoltare i brani con una forte enfasi sui bassi, queste cuffie vi offriranno un sonoro veramente ottimo. Lo stesso non si può dire dei brani melodici con tonalità medie e alte, che potrebbero essere un po' soppresse dalle frequenze basse. Per quanto riguarda invece film e serie TV, abbiamo riscontrato anche in questo caso una leggera sovrabbondanza di toni bassi, ma che complessivamente non hanno rovinato la visione del media. Microfono rimovibile delle Fnatic REACT+ Il microfono ci ha sorpreso per la sua qualità e per la nitidezza della voce campionata in ingresso. Purtroppo però cattura qualche rumore di fondo di troppo, come i click della tastiera, che nella nostra prova su PC davano fastidio alle altre persone in ascolto. Rimane comunque un ottimo dispositivo per comunicare con altri giocatori online, se però desiderate fare live streaming, vi consigliamo di acquistare un microfono di qualità superiore.