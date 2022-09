Bayonetta, l'edizione fisica su Nintendo Switch è stata rinviata a ottobre

Bayonetta doveva ricevere una nuova edizione fisica standalone su Nintendo Switch proprio in questi giorni, ma sembra che ci sia stato un improvviso cambiamento di programma che ha di fatto rinviato il gioco al mese prossimo.

Non c'è ancora una data precisa, ma l'uscita dovrebbe avvenire per la prima metà di ottobre 2022, dunque durante le prossime due settimane, in attesa di ulteriori informazioni.

Nintendo ha semplicemente riferito che "l'uscita dell'edizione fisica di Bayonetta punta ora alla prima metà di ottobre, esclusivamente sul My Nintendo Store".

Restiamo dunque in attesa di una data d'uscita più circoscritta, che dovrebbe comunque essere piazzata nei prossimi giorni. Sembra peraltro che questo problema sia presente solo per il mercato europeo, visto che in USA Bayonetta in versione retail sembra essere regolarmente acquistabile in questi giorni.

Nel frattempo, ricordiamo che Bayonetta 3 è in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch, con uscita fissata per il 28 ottobre 2022.