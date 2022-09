Xbox Series X|S: il Quick Resume potrebbe essere disabilitato dagli utenti con un'opzione

Il Quick Resume è una delle caratteristiche più interessanti e comode di Xbox Series X|S, ma a quanto pare alcuni utenti preferirebbero avere la possibilità di disabilitarne l'applicazione automatica ai giochi, cosa che potrebbe essere garantita presto da Microsoft con un aggiornamento in grado di implementare l'opzione per disabilitare la funzione.

Rispondendo direttamente su Twitter a un utente che richiedeva proprio di avere la possibilità di togliere il Quick Resume, Phil Spencer ha affermato "È una buona richiesta per una feature, ha senso. La metteremo nella lista delle cose da fare". Questo non significa automaticamente che il Quick Resume potrà presto essere disabilitato attraverso un'opzione specifica, ma è probabile che Microsoft ci stia lavorando.



In alcuni casi, la funzionalità di sospensione e ripresa multipla su più giochi può in effetti provocare alcuni problemi: di base sappiamo che i giochi online non supportano la funzionalità ma anche i titoli che non si basano sul multiplayer online, in certi casi, non supportano a dovere il Quick Resume e possono portare ad alcuni problemi al rilancio della partita.

A dire il vero, per ovviare al problema dovrebbe bastare semplicemente effettuare salvataggi manuali e uscire dai giochi seguendo le opzioni predisposte per uscire, invece di spegnere direttamente o tornare alla home in mezzo a una partita, ma in ogni caso potrebbe arrivare anche un'opzione specifica che consenta di disabilitare il Quick Resume per i giochi, in modo da risolvere il problema alla radice.

La funzionalità in questione, peraltro, ha ricevuto un nuovo aggiornamento con l'update di sistema di marzo 2022 che ha consentito di "fissare" alcuni giochi all'interno della sezione Quick Resume, in modo che non vengano rimossi dalla funzionalità.