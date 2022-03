Xbox, update di sistema di marzo 2022 disponibile: Quick Resume, controller e audio

Microsoft ha pubblicato il nuovo update di sistema per Xbox Series X|S e Xbox One con l'aggiornamento di marzo, il cui rollout è stato avviato in queste ore e dovrebbe dunque essere disponibile presto per tutti anche dalle nostre parti, andando ad applicare diverse novità interessanti per quanto riguarda Quick Resume, controller e audio della console.

Si tratta di caratteristiche già sperimentate da coloro che si trovano all'interno del programma Xbox Insider, ma che ora diventano disponibili e ufficiali per tutti, dopo il periodo di test. Tra le novità più interessanti c'è il "Pin to Quick Resume", ovvero l'opzione che consente di "fissare" alcuni giochi all'interno della sezione Quick Resume, come avevamo riportato qualche tempo fa.

Il sistema Quick Resume consente di sospendere una certa quantità di giochi contemporaneamente, facendo ripartire precisamente dal punto in cui li abbiamo interrotti.

Xbox, la nuova opzione per fissare i giochi su Quick Resume

Agendo sulla memoria d'archivio, lo spazio disponibile è però limitato e il sistema, una volta raggiunto il limite di memoria, elimina dalla sezione i giochi che non si utilizzano da più tempo per far spazio a quelli più recenti.

Con la nuova opzione è possibile fissare alcuni giochi in modo che non escano mai da Quick Resume a meno che non venga effettuata la rimozione manuale, cosa molto utile per quei titoli a cui magari si gioca meno spesso ma che vogliamo mantenere sempre in sospensione veloce.

Per quanto riguarda il controller, l'aggiornamento di marzo introduce la possibilità di rimappare il tasto Share, ovvero quello dedicato alla condivisione di screenshot e video: con l'aggiornamento applicato all'app degli Accessori Xbox è possibile assegnare una grande quantità di funzionalità diverse al tasto in questione.

Infine, la terza novità maggiore è il nuovo Audio Setup Wizard, ovvero una procedura guidata che consente di regolare al meglio l'audio di Xbox Series X|S e Xbox One in base all'impianto utilizzato, scegliendo tra un'ampia quantità di preset e regolazioni varie.