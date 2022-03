Death Stranding, Hideo Kojima premiato dal Ministero dell'Istruzione giapponese

Hideo Kojima è stato premiato dal Ministero dell'Istruzione giapponese, che ha conferito al celebre game designer il Minister of Education Award for Fine Arts per Death Stranding: Director's Cut. In ambito videoludico, il premio è stato conferito in precedenza nel 2010 a Shigeru Miyamoto.

Forse al lavoro su di un gioco per PlayStation VR2, Hideo Kojima si è sempre distinto per essere un autore eclettico, dotato di grandi capacità narrative e di una smisurata passione per il cinema e lo storytelling, passione che trasporta nei suoi giochi.

L'Award for Fine Arts viene storicamente assegnato dall'Agenzia degli Affari Culturali a figure che abbiano raggiunto risultati straordinari in vari ambiti dell'arte, oppure in grado di aprire nuove frontiere. La categoria Media Arts è la più recente, lanciata nel 2008.

Death Stranding: Director's Cut (recensione), pubblicato lo scorso anno, è stato acclamato da diversi membri della commissione ed è stato selezionato per questo premio.

Come detto, è la prima volta che una persona che lavora nell'industria videoludica riceve tale riconoscimento dopo Shigeru Miyamoto nel 2010.