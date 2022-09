Google Pixel 7 trapela su Amazon confermando il prezzo, nuovo trailer di presentazione

Google Pixel 7 è stato avvistato su Amazon anche in Italia, di fatto confermando il prezzo previsto anche se ovviamente non si tratta ancora di un'informazione ufficiale: il nuovo smartphone di Google partirebbe dunque da 649 euro per la versione standard da 128 GB.

Si tratterebbe, come emerso in precedenza sul mercato USA, dello stesso prezzo di partenza di Google Pixel 6, dimostrando dunque la volontà della compagnia di mantenere il medesimo costo per i nuovi smartphone in arrivo quest'anno. Nel frattempo, è stato pubblicato anche un nuovo trailer di presentazione che mostra più da vicino il design del Pixel 7, consentendo di notarne le caratteristiche peculiari.

Come visto in passato, il nuovo smartphone si dimostra molto simile al modello precedente, ma con alcune variazioni applicate alla barra posteriore che ospita le fotocamere e all'effetto dei materiali della scocca, che per quanto riguarda Pixel 7 sembra abbia una finitura lucida a contrasto con i bordi e la barra posteriore, che sono invece di metallo satinato.

Per il resto, come sappiamo, Google Pixel 7 e 7 Pro si basano sul nuovo SoC Google Tensor 2, ovvero una nuova generazione del chip elaborato dalla casa di Mountain View, che dovrebbe consentire varie evoluzioni in prestazioni. Inoltre sembra abbia una forma di riconoscimento facciale, forse da utilizzare in tandem con il lettore di impronte inserito nel display.

In ogni caso, la presentazione ufficiale è prevista per il 6 ottobre 2022, data in cui Google Pixel 7 e 7 Pro dovrebbero iniziare anche le vendite sul mercato.