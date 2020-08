Il Cortocircuito, oggi l'ultima puntata: parleremo di State of Play e Marvel's Avengers

Il Cortocircuito torna oggi con l'ultima puntata prima della pausa estiva, rigorosamente in diretta dalle 15.00 alle 16.30: in studio Pierpaolo Greco e Alessio Pianesani, con Vincenzo Lettera in collegamento.

Ecco gli argomenti odierni:

Film e serie dell'estate: consigli e suggerimenti in assenza del Cortocircuito

Cosa guardare in assenza del Cortocircuito? Vi forniremo dei suggerimenti su film, serie televisive ma anche libri da leggere durante la pausa estiva, con un ospite speciale per l'occasione: Gabriella Giliberti.

State of Play: era proprio quello che ci aspettavamo?

Un commento a freddo sullo State of Play di ieri, cercando di approfondire ancora una volta cosa ci è piaciuto e cosa invece ci ha lasciati interdetti.

Marvel's Avengers: il drammatico caso di Spider-Man

Passeremo in rassegna la questione del personaggio aggiunto in esclusiva per le versioni PS4 e PS5 di Marvel's Avengers, approfittando anche dell'invervista che Vincenzo Lettera ha fatto agli sviluppatori del gioco.

