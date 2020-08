Fortnite, come completare le prove a tempo in barca di Massacro in motoscafo

Ora che le sfide della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 sono finalmente disponibili su tutte le piattaforme, i giocatori del Battle Royale di Epic Games si accorgono (giustamente) che non sono tutte poi così intuitive. E così in questa pratica guida vi daremo qualche consiglio per Completa le prove a tempo in barca di Massacro in motoscafo.

Come completare le prove a tempo in barca di Massacro in motoscafo? Ma soprattutto: che diamine è Massacro in motoscafo? Presto detto: si tratta di un luogo ben preciso della mappa di gioco, che tuttavia non viene indicato da alcuna scritta. È la zona con vari ormeggi e banchine che si trova nell'acqua antistante le Brughiere Brumose, dove di solito ci sono anche alcune barche e varie canne da pesca.

A questo punto dovrete innanzitutto prendere possesso di una barca qualsiasi, quindi avviare la prova a tempo oltrepassando il segnale colorato trasparente. Di qui in poi le cose si complicano leggermente, e occorre un po' di pratica per portare a termine il percorso prima che il timer scenda a zero: cercate di sfruttare in modo intelligente l'accelerazione del mezzo; inoltre le rampe di lancio vanno sì utilizzate, ma senza entrare in orbita (altrimenti vi allontanerete troppo).

È opportuno che diate un'occhiata al video qui di seguito riportato, che vi mostrerà passo passo prima di tutto dove atterrare (cioè la posizione di Massacro in motoscafo) e poi come portare a termine la sfida. Se avete ancora difficoltà, utilizzate pure la sezione dedicata ai commenti di questo articolo.