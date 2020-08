Google Pixel 4 e 4 XL già fuori produzione, a meno di un anno dalla presentazione

Google Pixel 4 e 4 XL sono ufficialmente fuori produzione, nonché esauriti in gran parte del mondo: gli smartphone di Mountain View debuttarono l'ottobre dello scorso anno. Gli acquirenti interessati potranno trovarne alcune varianti solo presso determinati venditori, e tramite canali secondari. "Di già?" potreste legittimamente obiettare.

"Il Google Store ha esaurito le scorte e completato le vendite di Google Pixel 4 e 4 XL" ha confermato un portavoce della società ai microfoni di The Verge; "le persone che sono ancora interessate ad un Pixel 4 e 4 XL potranno trovarlo presso alcuni partner commerciali, finché le loro scorte dureranno. Come per tutti i Pixel, anche il Pixel 4 continuerà a ricevere aggiornamenti software e per la sicurezza, per almeno tre anni dalla sua comparsa presso il Google Store degli Stati Uniti".

Per Google è insolito interrompere la produzione di uno smartphone Pixel così in fretta: Pixel 2 e Pixel 3 rimasero in vendita, infatti, per 18 mesi di seguito ciascuno; di solito le vendite si interrompevano nei sei mesi successivi al lancio del nuovo modello, in questo caso del Pixel 4a e 5. Chissà se in qualche modo la pandemia globale abbia influito sull'afflusso di nuove scorte.

Ad ogni modo, il recente evento di presentazione è stato chiaro: Google Pixel 4a e 5 stanno arrivando (anche se non tutti i modelli saranno disponibili in Italia) e rappresenteranno il futuro degli smartphone Android targati Google.