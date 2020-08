Google Pixel 4a, modelli 5G in arrivo: prima immagine promozionale

La presentazione ufficiale del Google Pixel 4a è attesa nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto 2020, ma si guarda già al futuro. Precisamente ai modelli con supporto alla tecnologia 5G, che potrebbero arrivare a loro volta nel corso dell'autunno 2020.

Possiamo mostrarvi già una prima immagine promozionale, che non lascia davvero troppo spazio a dubbi: ve la riportiamo qui di seguito, per poi passare ad alcune considerazioni. A pubblicarla su Twitter è stato Ishan Agarwal, ben noto leaker; non ci pare abbia mai sbagliato una previsione, in effetti.

Lo smartphone Android sulla sinistra dovrebbe essere il Google Pixel 5 5G, modello completamente inedito del quale attualmente non sappiamo nulla; quello a destra corrisponderebbe abbastanza bene alle descrizioni attualmente in nostro possesso circa il Google Pixel 4a 5G.

Ciò che sappiamo è che, naturalmente, Google Pixel 4a arriverà prima del Pixel 5 e che avrà già in dotazione un modulo 5G (proposto ovviamente in un secondo modello, rispetto al Google Pixel 4a standard). I Google Pixel 5, invece, dovrebbero avere tutti il 5G, ma chiaramente questi dubbi verranno fugati solo con le prossime presentazioni. Vi terremo aggiornati.

Vi ricordiamo infine di dare un'occhiata a caratteristiche e prezzi di Google Pixel 4a, svelati in anticipo.