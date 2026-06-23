Il monitor ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS 26,5" 1440p è al prezzo minimo storico su Amazon per il Prime Day

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è iniziata ed è possibile trovare una valanga di prodotti in promozione in ogni genere. Se state cercando un monitor di qualità, potrebbe interessarvi l' ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS , ora disponibile con uno sconto di circa il 30%.

Le caratteristiche di ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS

ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS è un monitor da gaming con pannello QD‑OLED QHD (2560 × 1440) da 26,5 pollici, progettato per offrire colori più brillanti, neri perfetti e un contrasto elevatissimo. La frequenza di aggiornamento a 280 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms garantiscono una fluidità eccezionale nei giochi più frenetici, con movimenti nitidi e privi di motion blur.

La tecnologia QD‑OLED assicura una luminosità superiore rispetto ai precedenti pannelli OLED, migliorando la visibilità anche in ambienti molto illuminati. Non mancano funzioni pensate per i giocatori competitivi, come input lag ridottissimo, compatibilità G‑Sync e FreeSync e modalità dedicate agli e‑sport, che rendono il monitor ideale per chi cerca prestazioni elevate e qualità d'immagine di livello premium.