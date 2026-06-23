Il monitor ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS 26,5" 1440p è al prezzo minimo storico su Amazon per il Prime Day

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è iniziata ed è possibile trovare una valanga di prodotti in promozione in ogni genere. Se state cercando un monitor di qualità, potrebbe interessarvi l'ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS, ora disponibile con uno sconto di circa il 30%.
Il monitor attualmente viene proposto a 479 euro, con uno sconto di 220 euro rispetto ai 699 euro di listino. Al momento si tratta del prezzo mai proposto su Amazon. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina a questo link o tramite il box qui sopra.
Le caratteristiche di ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS
ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS è un monitor da gaming con pannello QD‑OLED QHD (2560 × 1440) da 26,5 pollici, progettato per offrire colori più brillanti, neri perfetti e un contrasto elevatissimo. La frequenza di aggiornamento a 280 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms garantiscono una fluidità eccezionale nei giochi più frenetici, con movimenti nitidi e privi di motion blur.
La tecnologia QD‑OLED assicura una luminosità superiore rispetto ai precedenti pannelli OLED, migliorando la visibilità anche in ambienti molto illuminati. Non mancano funzioni pensate per i giocatori competitivi, come input lag ridottissimo, compatibilità G‑Sync e FreeSync e modalità dedicate agli e‑sport, che rendono il monitor ideale per chi cerca prestazioni elevate e qualità d'immagine di livello premium.
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