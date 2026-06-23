Il monitor Samsung Odyssey G6 27 pollici 1440p a 350Hz è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte del Prime Day di Amazon Italia sono iniziate e, come da tradizione, propongono tantissimi prodotti con sconti invitanti e sono un'ottima occasione per rinnovare o potenziare la propria postazione di gioco. A questo proposito, vi segnaliamo l'offerta sul monitor Samsung Gaming Odyssey G6 (S27FG602EU), ora proposto con uno sconto del 52%. Il prezzo attuale del monitor è di 239,99 euro, con un risparmio di 260 euro rispetto ai 499 euro di listino. Si tratta del prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sopra.