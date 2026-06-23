Il monitor Samsung Odyssey G6 27 pollici 1440p a 350Hz è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte del Prime Day di Amazon Italia sono iniziate e, come da tradizione, propongono tantissimi prodotti con sconti invitanti e sono un'ottima occasione per rinnovare o potenziare la propria postazione di gioco. A questo proposito, vi segnaliamo l'offerta sul monitor Samsung Gaming Odyssey G6 (S27FG602EU), ora proposto con uno sconto del 52%. Il prezzo attuale del monitor è di 239,99 euro, con un risparmio di 260 euro rispetto ai 499 euro di listino. Si tratta del prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sopra.
Un monitor da gioco con un ottimo rapporto qualità / prezzo
Il Samsung Odyssey G6 S27FG602EU è un monitor gaming da 27 pollici progettato per offrire prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Monta un pannello IPS QHD (2560×1440) garantisce una buona nitidezza dell'immagine e colori accurati, mantenendo un ampio angolo di visione ideale per il gioco competitivo e per l'uso quotidiano. Il suo punto di forza è l'impressionante frequenza di aggiornamento a 350 Hz, che assicura una fluidità estrema nelle scene più veloci, affiancata da un tempo di risposta di 1 ms per ridurre al minimo ghosting e motion blur, ottimo per i giochi sparatutto, di corse o, in generale, con tanta azione a schermo.
La compatibilità con G‑Sync e FreeSync permette di eliminare tearing e stuttering, offrendo un'esperienza stabile anche con frame rate variabili. Completano il pacchetto le tecnologie Flicker Free ed Eye Saver Mode, pensate per ridurre l'affaticamento visivo durante le sessioni prolungate.
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