Donkey Kong Bananza è in offerta su Amazon per il Prime Day

Le promozioni del Prime Day di Amazon Italia sono iniziate e sono tante le proposte per chi vuole ampliare la propria collezione di videogiochi. Ad esempio, al momento è possibile acquistare Donkey Kong Bananza per Nintendo Switch 2 approfittando di uno sconto di circa il 28%.

Al momento il prezzo del gioco è sceso a 56,90 euro, con un risparmio di oltre 20 euro rispetto ai 79,99 euro canonici. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Potrete raggiungere la pagina della promozione a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sopra.