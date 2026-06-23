Donkey Kong Bananza è in offerta su Amazon per il Prime Day

Le promozioni del Prime Day di Amazon Italia sono iniziate e sono tante le proposte per chi vuole ampliare la propria collezione di videogiochi. Ad esempio, al momento è possibile acquistare Donkey Kong Bananza per Nintendo Switch 2 approfittando di uno sconto di circa il 28%.
Al momento il prezzo del gioco è sceso a 56,90 euro, con un risparmio di oltre 20 euro rispetto ai 79,99 euro canonici. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Potrete raggiungere la pagina della promozione a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sopra.
Una grande avventura a un ottimo prezzo
Donkey Kong Bananza segna il ritorno del celebre gorilla Nintendo in una nuova avventura platform 3D sviluppata in esclusiva per Nintendo Switch 2. Quando un'organizzazione misteriosa ruba le banane d'oro che alimentano l'isola, Donkey Kong si lancia in una missione di recupero fatta di pugni, salti e distruzione.
Il gioco introduce una meccanica inedita basata sulla demolizione dell'ambiente: DK può abbattere muri, scavare passaggi sotterranei e modificare il terreno per scoprire segreti, creare scorciatoie o risolvere puzzle in modo creativo. Le trasformazioni Bananza permettono inoltre a Donkey Kong di assumere forme come zebra, struzzo o una versione potenziata di sé stesso, ciascuna dotata di abilità specifiche. Ecco la nostra recensione di Donkey Kong: Bananza.
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