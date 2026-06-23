Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles per PS5 e Switch è in offerta per il Prime Day di Amazon

Tra le tante promozioni sui videogiochi proposte da Amazon per il Prime Day troviamo anche Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles , al momento in promozione nelle versioni PS5 e Nintendo Switch con sconto fino al 33%. Al momento il gioco viene proposto a 39,99 euro su PS5 e a 44,91 euro su Switch, contro i 59,99 euro di listino. Entrambe le versioni sono vendute e spedite da Amazon. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo link oppure cliccando su uno dei due box qui sopra.

Un grande classico con una nuova veste

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles segna il ritorno della celebre serie spin-off di strategici a turni di Square Enix. Sul fronte grafico troviamo nuovi modelli, UI più leggibile, animazioni più fluide e un generale restyling tecnico, mentre lato gameplay Il gioco rimane fedele alla formula originale del gioco del 1997, ma al tempo stesso ha ricevuto una serie di miglioramenti che lo rendono più fluido e accessibile.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Proprio pochi giorni fa il gioco ha ricevuto l'aggiornamento 1.5 "Enhanced", che ha aggiunto la modalità New Game+, la funzione Zodiac Compatibility e altre novità.